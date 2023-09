Recientemente me mudé al Gran Alacant. Mi domicilio se encuentra en la calle Canarias 6. Soy propietaria, residente permanente, empadronada en Santa Pola, y estoy rodeada de basuras y calles sucias gracias a la poca o nula disposición de parte del Ayuntamiento en limpiar y recoger la basura de la zona en la que resido. En la primera reunión de la comunidad de vecinos, nos informaron que, “según este Ayuntamiento", dicha zona no es pública, sino privada. Nosotros debemos pagarle a una empresa la gestión de las basuras y ojo, no a cualquier empresa sino a la que permite el Ayuntamiento, además del pago del impuesto de recogida de basuras. Es decir, que debo pagar por duplicado, un servicio que ninguno de los dos responsables cumple. Dos urbanizaciones comparten un contenedor que está destrozado. Se ha solicitado el reemplazo y colocar uno adicional hace meses. Es de ilusos pensar que esto ya se ha hecho y ya por poner, también hay contenedores de reciclaje. NADA DE NADA. Desde hace una semana, este contenedor está rodeado de cajas de cartón. No se limpian las calles, con la consecuencia de que ya se han visto cucarachas y ratas por la zona.

Pago los impuestos y mis obligaciones fiscales como todo ciudadano, con lo cual, tengo los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro residente del municipio. Ya está bueno que el tema de las basuras en Gran Alacant sea TABÚ para el Ayuntamiento de Santa Pola.