No es tema baladí, en sí mismas todas las manifestaciones vertidas por estudiantes de Magisterio de 1º y 2º en un chat («Novatadas magis primaria»). Creado por ellos mismos para organizar las novatadas, y donde participan 199 alumnos. Novatadas que, por cierto, están prohibidas por la propia universidad de La Rioja. Los inocentes pipiolos de veinte o veintiún años, a todas luces machistas redomados, cavernícolas y habitantes de las cavernas, vertían a sus nuevas compañeras, frases tales como: «Hay que partirle las bragas», «últimamente son muy putas todas», «pero qué nenas están entrando», «es un puto quesito de cabra del copón»… Estos machistas, comparten imágenes y mensajes sexistas y puramente machistas de sus compañeras, pero es que encima aspiran en un futuro cercano obtener la titulación de profesores y hacerse cargo de la enseñanza de nuestros hijos/as, y eso en sí mismo entraña mucha gravedad.

Conversaciones muy soeces y despectivas para las mujeres, expresadas entre la lejanía y el anonimato. Conversaciones aberrantes para ver quien de ellos mantendrá relaciones sexuales, despropósito total que no debiera quedar en nada como suele ocurrir con estas situaciones en el mundo universitario. Y si no han participado todos, ninguno de los 199 ha rechazado los mensajes. Vale que la universidad de La Rioja rechace estas posturas machistas y nada sociables, pero estos tíos pronto serán maestros y me parece muy peligroso. Hay que reflexionar sobre el tema, pero no dejarles sin castigo. Y esto, amigos, se va normalizando por las universidades y, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vale que estos desnortados cromañones no representan a toda nuestra juventud, pero que pararles los pies. Vaya, que no son novatadas, son burradas aberrantes. Stop al machismo.