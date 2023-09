En el 2017 me estrené en esta sección, ya que la Policía Local me multó por dejar la moto en zona azul. Posteriormente, he tenido el honor que me publiquen dos cartas más al director al respecto. Se habló durante una época que los motoristas íbamos a poder pagar una tarifa bonificada en zona azul, del 25%, pero finalmente, nada se ha hecho, y han pasado seis años. El pasado miércoles, me encontré a un policía local que multaba a todas las motos aparcadas en la calle Canalejas. En Madrid, en Valencia, pueden aparcarse en aceras anchas, pero, en la millor terreta del món, ni siquiera en la calle. Señor Jefe de la Policía Local, señor concejal de Tráfico, ¿cuándo van a solucionar ustedes este problemón? ¿Tan difícil es adecuar las maquinitas de la ORA? Tocayo, tú que eres el máximo dirigente del Ayuntamiento, por favor, pon orden. Que ya va siendo "ora".