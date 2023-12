Atención: nada de lo que se dice antes de la palabra “pero” cuenta en realidad… El Papa da un importante paso: aprueba bendecir las parejas homosexuales PERO siempre y cuando no se confundan con el matrimonio y no se realicen estas bendiciones durante bodas civiles u otros ritos paganos similares. Si a esto le llama “apertura de la Iglesia hacia periferias sociales, culturales y geográficas”, será que sigue habiendo fieles de primera y simples afiliados sin derecho a tribuna celestial. Si el Vaticano no abre sus puertas a todos, pocas generaciones le restan. PERO amén.