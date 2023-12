Así se pasan sus legislaturas nuestros políticos y siempre se quedan pillados, lo malo es que nosotros los ciudadanos somos los que siempre pagaremos más las consecuencias, me refiero al problema del AGUA. Estoy más que harto/ aburrido de leer en la Prensa todos los días sobre este tema… y de verdad quiero creer en nuestros dirigentes, porque veo que se reúnen, algunos se preocupan, miran por Alicante, pero hay algo que no funciona, no sé… un servidor no ha estudiado para eso… pero me preocupa en la herencia que dejaremos a nuestras futuras generaciones.

Hasta que no se hagan en España canales, para llevar el agua «de donde sobra a donde falta», irá aumentando el problema... Trasvases que no son suficientes, crean disputas y se rompen… Plantas desalinizadoras que a los 20 años no sirven y desertizan aún más las zonas o ¿tendremos que esperar a que vuelvan antiguas civilizaciones como los romanos y árabes, que sus dirigentes planificaban a un largo plazo; en fin, no lo sé, tampoco un servidor ha estudiado para eso. En mi opinión, si ha sido posible realizar toda una infraestructura para el AVE, pensemos…