Se dice que tras cada ruptura conlleva a algo nuevo, pero el PP no quiere dejar de sostenerse de la mano de Vox. De modo que, la lúcida insolencia de los ultraderechistas asoma a los medios públicos, vemos siempre que el PP se muestra inseguro, deslizándose entre dar su aprobación o decir "No" a esas ocurrencias feas y de tiempos trasnochados, siempre andando como tejiendo sombras y reflejos.

Pero es que las ideas brotan de los pensamientos y, en Vox, son ocurrencias de la nada que el aire arrastra. Vox quiere permitir que los menores puedan entrar a ver las corridas de toros colando una enmienda al decreto de vivienda, y el PP nunca actúa raudo lo estudiará.

Vox elimina la prohibición de que los menores asistan a las plazas cuando haya un espectáculo taurino. No nos vale con que en los carteles del evento se indique que el espectáculo puede herir la sensibilidad de los espectadores. Proteger a esa infancia tendría que ser la prioridad del gobierno balear y de los partidos que lo apoyan, pero no es así. Si eres menor no puedes entrar a las plazas de toros. Pero Vox pretende eliminar la prohibición, y esto es inadmisible. ¿Qué tendrán las corridas de toros de importante para Vox? Pero la ley dice al respecto: Menores de edad y sensibilización. [Se prohíbe a las personas menores de 18 años asistir a las plazas de toros cuando se celebren espectáculos taurinos]. Este anhelo de Vox responde a uno de los 110 puntos que componen en al acuerdo que firmaron los dos partidos al inicio de la legislatura.

Bueno, que basta ya de urdir tramas sin sentido común. La infancia no tiene por qué presenciar estas horribles corridas de toros. Lo dicho, bárbaros cometiendo barbaridades.