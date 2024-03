El poder de los medios

Decía José L. Sampedro que la opinión pública es más opinión publicada, porque a la gente no se la ha educado para que tenga capacidad analítica y crítica con los cual es fácil de manipular. Un ejemplo palmario lo tenemos en el odio generado contra Sánchez por unos medios mentirosos, manipuladores, demagogos y cínicos , a pesar de las medidas comprobables, que en momentos tan difíciles como la pandemia, la guerra de Ucrania y el volcán, ha tomado su Gobierno y los beneficios que han producido en la mayoría de la población. Pensiones, SMI, IMV, reforma laboral, excepción ibérica, becas, trasporte, Ertes, etc, ha conseguido que la economía crezca y haya más empleo que nunca. No se dan cuenta de esta y otras cuestiones, como que el PP es mentiroso, no compulsivo, sino perfectamente planificado, que junto con los medios, ha generado este odio contra Sánchez, que no le perdonan que echará del Gobierno al PP condenado por corrupción. Y ahora los asuntos de las mascarillas están actuando de bumerán contra el PP: Almería, Madrid (Almeida, Ayuso), Andalucía, Galicia, CyL, etc. Pero, sus votantes son muy fieles, cuanta más corrupción, más votos. Auténticos votantes tumpistas. Difícil de entender.