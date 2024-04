Deporte, educación física y máquinas expendedoras: ¿Qué relación tienen?

Tras leer el artículo en este diario de J. Hernández con el titular de "El riesgo de obesidad se triplica por cada hora que los niños pasan ante una pantalla". Me hizo reflexionar y hacer esta autocrítica. Como docente, interino, que soy de educación física en secundaria, no me puedo callar o dejar de escribir, lo siento.

Por ello, quiero empezar con el tiempo de deporte, en el instituto, son de 2 sesiones semanales, de 55 minutos, a las que hay que quitar el tiempo de ir al gimnasio, cambiarse, recoger, volver y demás, de forma que el tiempo útil de movimiento, explicaciones a partes suele oscilar entre 25-40 minutos, no es suficiente.

Luego según el nuevo currículum educativo se pueden hacer pruebas físicas, pero la vida de esta materia va más allá y me parece estupendo, pero no hay que perder la esencia y siento mucho que si alguien no cumple con los mínimos físicos no pase la asignatura, tal vez esto le haga entrenar y prepararse para ella, no suplir con otros ítems calificativos y podría ayudar en la lucha contra la obesidad infantil. Pero es que tengo que seguir, fuera del centro, las personas que hacen deporte se encuentran con máquinas expendedoras, en las que, de forma generalizada, la mayor cantidad de productos no son saludables.

Y me van a disculpar, pero ese pensamiento de "como ha hecho deporte ha quemado y puede tomarse bebidas azucaradas/chocolatinas/patatas fritas", no es válido. Ya David, criticar está muy bien y es fácil pero ¿alguna propuesta de solución? Por mi parte, tengo alguna idea que habría que probarla, ensayo y error, sobre las máquinas expendedoras por ejemplo, trabajar la educación alimentaria, por ello vuelvo a pedir, por favor, regulación de estas máquinas con leyes para que pongan productos más aptos.

Respecto a las horas de educación física en secundaria, sé que el horario está comprimido, pero tal vez, con eso de unir asignaturas, competencias y conceptos, se podría realizar una hora de casi cualquier asignatura y al lado la palabra física, para realizar ejercicio físico, pero esa clase se imparte en inglés o valenciano, más ideas con el departamento de matemáticas, hacer problemas de resolución física, y así con casi casa materia, de esta forma se podría llegar a tener más de 2 horas semanales de educación física, se vincularía con otras materias y casi todo el mundo ganaría, sobre todo, la sociedad juvenil que tiene que hacer deporte, seré de educación física, pero sin salud, es muy difícil poder conseguir el resto de cosas, si se puede, saturando el sistema sanitario y ocasionando inversiones económicas grandes que se podrían ahorrar con deporte.

Feliz día y por favor, intenten hacer algún deporte.