Los faltones persisten en pie de guerra

En el PP parece como que opinan que bajo los pies de Pedro Sánchez la tierra comienza a moverse, pero no es así pese a algunas madrugadas agrias que el presidente ha sufrido. Ahora, el chico listo de los recados del PP, Almeida, desoye los llamamientos de abandonar la política del fango y vuelve a calificar, como han hecho otros miembros de su partido, a Sánchez como caudillo, populista y autoritario, además no duda también en calificarle de macho alfa. Opina este simpático regidor madrileño de ojos mal dormidos, que la estrategia de Sánchez con estos días de reflexión, es algo propio de un dictador, como si una persona, sea cual sea su cargo no pudiese hacer un pequeño paréntesis en su vida. ¿Acaso no se ha casado Almeida y ha estado de luna de miel unos días, dejando atrás sus obligaciones en el ayuntamiento madrileño?

¿De verdad puede creerse alguien en el PP que Sánchez ha querido secuestrar la democracia? Lo que sí es realmente una farsa es que el PP y su ultraderecha de Vox pretendan alcanzar el poder bajo cualquier medio o premisa, obviando que el Gobierno se alcanza en las urnas como principio y, luego, se dirime como mayoría en el Congreso. ¿No tenemos en España una oposición en condiciones, capaz de preocuparse de aquello que nos afecta? Parece que no, que el PP tiene entre su mira de disparo aquellos temas familiares o personales que atañen a Pedro Sánchez. Más le valdría al PP de Feijóo situarse con los ciudadanos que ya estamos muy hartos de tanto fango y acoso político que no nos conduce a nada. Defiendan la democracia y déjense de chanchullos y de falsas historias. ¿Vale tanto hacerle chasquear tanto la lengua a Feijóo? Pronto el viento ahuyentará las nubes cansinas del PP y ojalá volvamos a ver y sentir políticas renovadoras.

 Moisés Aparici Pastor