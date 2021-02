La concesión de las ayudas a los sectores afectados por el covid por parte de la Diputación ha abierto la caja de los truenos, en un momento tan delicado en el que los autónomos exigen ante todo celeridad a la hora de recibir los fondos. Pese a reconocer que aprobarán esta medida, los grupos de la oposición (PSPV y Compromís) denunciaron la demora que sufren las convocatorias que se tramitan en el Palacio Provincial, un problema motivado, según denuncia la izquierda, por fiarlo todo a los remanentes de tesorería en lugar de incluir estas partidas en el presupuesto. El presidente, Carlos Mazón, convocó este jueves a los portavoces para tratar de agilizar los plazos de pago a los sectores afectados por el covid a través del plan autonómico Resistir y denunciar, además, que la Generalitat no ha mandado todavía el listado definitivo de los ayuntamientos. Mientras el Consell ya ha anunciado que sus fondos están en las arcas de los ayuntamientos, la Diputación tiene que celebrar un pleno el miércoles de la próxima semana y, según los cálculos del PP, las ayudas llegarán a principios de marzo, mientras la oposición argumenta que el dinero tardará más de un mes en ingresarse. Tal y como confirmaron a este medio fuentes oficiales de la Diputación de Valencia y la de Castellón, en el plazo de cinco o seis días harán efectivas sus respectivas subvenciones.

Si este retraso ha hecho saltar las alarmas por la necesidad urgente que tiene la hostelería, que prevé una caída de la facturación superior al 50%, otro de los ejemplos más significativo de esta denuncia son las ayudas para paliar los efectos de la DANA en la Vega Baja. Es verdad que la Diputación ha ampliado el plazo para que los ayuntamientos puedan presentar sus solicitudes porque la situación de emergencia ha provocado, en algunos ayuntamientos, el confinamiento del personal, pero lo cierto es que 14 meses después de que la gota fría asolara el sur de esta provincia, el equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) no había aprobado las ayudas a los afectados. PSOE y Compromís calculan que los recursos no llegarán hasta finales de este año. PP y Cs acusan al Gobierno central de no sacar adelante el decreto para desbloquear los remanentes de tesorería.

La tramitación del plan Más Cerca, equivalente a los planes financieramente sostenibles de 2020 y 2021, también ha sido motivo de disputa entre el gobierno y oposición. Mientras el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, afirma que no se pudo aprobar antes por no haber decreto del Gobierno central para los remanentes, los grupos denunciaron que los ayuntamientos llevan más de un año sin ninguna obra financieramente sostenible y recordaron la importancia de incluirlas en el presupuesto. El portavoz socialista, Toni Francés, afirmó que «la Diputación va siempre con el pie cambiado cuando en las ayudas a la hostelería la clave es la rapidez», añadiendo que «está más preocupado por los titulares que por ser útil a los pueblos». El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, apostilló que «Mazón es el número uno en escándalos políticos como los simpas, los 800.000 euros en facturas sin justificar o las vacunaciones irregulares, pero siempre va por detrás en conceder subvenciones». El PP alega que se ha dado agilidad para estructurar una línea de acción directa y efectiva que permita, tanto a la hostelería como a los autónomos y profesionales, recibir de manera inmediata las aportaciones concretadas.

Gutiérrez: «Los planes de obras están en marcha, siguen el ritmo»

El diputado alega que se han ampliado los plazos y que ya hay 231 solicitudes para el Planifica

El diputado de Infraestructuras y portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Alicante, Javier Gutiérrez, hizo referencia ayer a las críticas de la oposición con respecto a los planes de obras, y aseguró que «está todo en marcha y no se está retrasando nada. Se está siguiendo el ritmo procedimental previsto, lo único es que se han ampliado los plazos para los ayuntamientos para darles facilidades en este contexto de covid». Según precisó el diputado, el plan Planifica se aprobó en diciembre y hay 231 solicitudes de actuaciones presentadas.

Por otro lado, Infraestructuras recibió ayer el expediente del Acuerdo Marco para iniciar las valoraciones técnicas, que incluye la licitación de la redacción de proyectos. A día de hoy hay alrededor de 60 proyectos redactados por los ayuntamientos, que están ya siendo informados por los servicios técnicos. En cuanto este proceso acabe, se procederá a la licitación de las obras, tal y como precisó el diputado del área. «No se puede ir más deprisa porque hay que cumplir los plazos legales», dijo Gutiérrez. En cuando al Plan Más Cerca también se ha hecho una ampliación de plazos por el covid. Javier Gutiérrez explicó que en el Plan de Obras y Servicios de 2019 hay casi 50 actuaciones que están solo pendientes de abrir las plicas económicas y apostilló que todas las actuaciones de los planes de inversiones financieramente sostenibles están en marcha: «Hay 19 actuaciones y están todas encargadas, con el proyecto redactado y enviado a Intervención para adjudicar las obras».

El equipo de gobierno añadió que en el pleno que se celebrará el próximo miércoles se aplicarán los remanentes y también se incluirá el gasto para los autónomos, gastos de alarmas, seguridad de los locales al estar cerrados y también el relativo al aumento de la prima de los seguros