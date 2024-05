Mazón replica a Puente: “Es un insulto decir que el aeropuerto de Alicante no merece la segunda pista"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha replicado al ministro de Transporte, Óscar Puente, tras su intervención el Foro Alicante. El jefe del Consell le ha dicho al integrante del Gobierno central que no es lo mismo un estudio que una obra y ha calificado de "insulto" decir que el aeropuerto de Alicante-Elche no merece una segunda pista, cuando el de Málaga la tiene desde 2012. Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Calpe, después de que Puente haya afirmado eh el Foro Alicante que las aerolíneas "dicen que no hay necesidad" de una segunda pista en el aeropuerto, haya recalcado que con la ampliación prevista para la infraestructura aeroportuaria aumentará el número de pasajeros hasta los 26 millones al año y haya insistido en que "de momento" no se llevará a cabo la segunda pista. El ministro ha destacado el anuncio de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) sobre que se iniciará en el último trimestre del año la licitación del proyecto de ampliación del aeropuerto, a la que se destinarán más de 600 millones de euros, con el objetivo de "tener más capacidad para más viajeros".

"No me parece que haya anunciado la licitación de unas obras sino la licitación de un posible estudio. Esto es lo que me parece que ha dicho y no es lo mismo un estudio que una obra", ha replicado Mazón, quien ha añadido: "No estamos para que nos digan que igual hacen una licitación de un posible estudio que, en el mejor de los casos, estaría acabado en la próxima década. Esto no es de recibo". En esta línea, ha señalado que, según un reciente estudio de la Cámara de Comercio, "cada día que pasa sin una segunda pista en el aeropuerto perdemos dos millones y medio de euros. Y cada año que pasa, perdemos 14.000 empleos". Al respecto, ha indicado que, la primera conclusión que saca de esta situación es que "afortunadamente hay por fin, después de ocho años, hay un gobierno en la Generalitat que demanda, que reclama, que no baja la mirada, que no se humilla y que reivindica lo que corresponde".

"Yo entiendo que el Gobierno de España, de Sánchez, no esté acostumbrado a que reivindiquemos la ampliación del puerto de València, pero la hemos conseguido por fin. Y comprendo que no estén acostumbrados a que haya un gobierno en la Generalitat Valenciana que reclame el agua que necesitamos y las infraestructuras que necesitamos. Decir ahora mismo que el aeropuerto de Alicante no merece una segunda pista cuando Málaga lo tiene desde 2012, incluso con conexión ferroviaria a la que tampoco se ha referido, me parece un insulto", ha expuesto. Mazón le ha espetado a Puente que "menos anunciar millones de licitaciones que no conocemos y más hacer obras, que es lo que estamos haciendo aquí, licitando, ejecutando y poniendo en marcha las cosas. Y no anuncios que llegan tarde, mal, sin presupuesto, sin proyecto y simplemente para contestar a un gobierno que, ahora sí, hay en la Comunidad Valenciana, que ahora sí se queja, que ahora sí reivindica y que ahora sí lucha. Porque el Botànic mudo se ha acabado", ha concluido.

Al respecto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que también ha asistido al Foro Alicante, ha puesto en valor, en declaraciones a los medios de comunicación, la "posible liberalización" de la AP-7 en Alicante "para conseguir que no haya unos territorios con un agravio comparativo frente a otros". En relación al Corredor Mediterráneo, Morant ha sostenido que "no solo valen las palabras" y, a su juicio, se ha "demostrado con hechos que el Gobierno de España está haciendo esas apuestas sin precedentes". "El PP y Mazón se dedican todos los días a pedir al Gobierno, pero cuando pueden demostrar con hechos, cuando tienen algo que decir, por ejemplo en Europa, han demostrado que vuelven a posicionarse en contra de las infraestructuras", ha aseverado. "La semana pasada en una votación inexplicable el único partido popular de toda Europa que votó en contra del Corredor Mediterráneo fue el PP de España. Por tanto, también el PP de Mazón y de los valencianos y las valencianas. No lo entendemos", ha insistido Morant.