El Consell da luz verde por quinto año al Fondo de Cooperación con el rechazo de la Diputación

Un año más... Y ya van cinco. El Consell ha publicado en el DOGV la resolución de la asignación del Fondo de Cooperación Municipal sin la adhesión de la Diputación de Alicante. Los municipios de la Comunidad recibirán 40 millones, con cargo al presupuesto de la Generalitat de 2021 y, del total, 13,7 millones irán destinados a los pueblos de la provincia. Mientras las tres diputaciones debían comprometer otra cantidad similar en función de su población, el presidente de la institución alicantina, Carlos Mazón, ha seguido la misma línea de su antecesor, César Sánchez , y se ha negado a colaborar con 13,7 millones en este fondo que fue una promesa del PP en 1999, pero que solo se puso en marcha cuando el Botànic llegó en 2015.

Tal y como se detalló en la resolución, los importes autonómicos se abonarán en dos pagos. El primero se efectuará dentro del primer semestre de este año y el segundo, durante los últimos meses. La Generalitat agiliza así el pago a los pueblos sin haber alcanzado, por quinto año consecutivo, un acuerdo con la Diputación de Alicante, que es la única que ha declinado desembolsar esta cuantía. Detrás de este enfrentamiento se esconde la voluntad de Ximo Puig y Carlos Mazón por marcar posiciones el uno frente el otro. Mazón evita entrar en el modelo de criterios objetivos que marca la Generalitat, mientras que Puig trata de evidenciar una y otra vez el boicot del PP a los planes autonómicos. Desde la pasada semana, el jefe del Consell no deja de elevar el tono contra Mazón ante la cercanía del congreso regional del PP, y a sabiendas de que el alicantino cuenta con el favor de Génova para convertirse en el presidente del partido en la Comunidad.

Es verdad que la institución provincial alicantina no ha querido sumarse a este reparto de fondos, pero la Generalitat tampoco ha agilizado la convocatoria de una mesa bilateral para tratar de entablar negociaciones. Ante la falta de un acuerdo, los consistorios alicantinos percibirán la mitad del dinero que los de Valencia y Castellón, cuyas diputaciones sí se han sumado a la iniciativa autonómica, aunque la institución provincial ha impulsado un plan alternativo para financiar a los pueblos.

Mazón prefiere mantener su propio sistema de reparto de obras a la administración local, aunque hace dos semanas lanzó un envite al Consell al pedir la incorporación al Fondo de Cooperación siempre y cuando se respetaran los criterios poblacionales de distribución alicantinos, esto es, a través de su plan inversor, el denominado Más Cerca. La obligatoriedad de justificar los gastos que se recoge en ese programa provincial no convence al PSPV, que sigue defendiendo un plan que dé libertad de gasto a los alcaldes, como es el Fondo de Cooperación. La Diputación de Alicante también ha exigido que no sea obligatorio aunque su regulación ha establecido hasta ahora que las diputaciones podían participar voluntariamente, y aún así tampoco se sumó. Ante la negativa de la Diputación, el Consell ha aprobado el proyecto de ley que regula este reparto de inversiones con el objetivo de forzar a Mazón a sumarse y dejar atrás su boicot. Se trata de un fondo que da autonomía a los municipios, prácticamente no tiene trámites burocráticos y no es finalista, por lo que a principios de año los ayuntamientos ya podrían disponer de los recursos para decidir si hacen inversiones u otras actuaciones sin tener que presentarse a convocatorias. Estos desacuerdos despertaron ayer los ataques socialistas desde distintos frentes. Este lunes, el portavoz y alcalde de Alcoy, Toni Francés, consideró necesario que el equipo de gobierno de la Diputación se sume al plan autonómico al denunciar que ya son 55 millones perdidos por los municipios alicantinos por la negativa desde 2017 del Partido Popular a sumarse. «No nos gustaría que otra negativa hiciera que la cifra alcanzara casi los 70 millones de euros», apuntó Francés, para añadir que el hecho de que la Diputación pueda utilizar el global de los remanentes de tesorería y que pueda aplicar criterios propios para el reparto de los fondos, «deja sin excusas al equipo de gobierno».

El PP denuncia el «desprecio partidista» del PSPV

Toni Pérez acusa a los socialistas de crear una campaña "vergonzosa" por el retraso del Plan Resistir

El secretario general del Partido Popular de la provincia, Toni Pérez, mostró su indignación por las críticas del PSPV sobre los retrasos de la Diputación y los ayuntamientos a la hora de aprobar las ayudas del Plan Resistir. «Asistimos profundamente indignados a una campaña vergonzosa orquestada por el PSOE desde el Palau de la Generalitat para acusar a la Diputación de Alicante y a los ayuntamientos del PP de retrasar las ayudas con información sesgada, cuando no falsa, cuando los ayuntamientos hemos asumido el esfuerzo económico de esta pandemia mientras la Generalitat y el Gobierno de España abandonaban a los autónomos y pymes a su suerte y le subían la luz y la cuota», dijo el también alcalde de Benidorm, quien denunció el «desprecio partidista» que, en su opinión, sufren los ayuntamientos alicantinos del PP desde de la Generalitat después de un año de ayudas municipales a pymes y autónomos. El secretario del PP lamentó que se critique a los ayuntamientos de retrasar los pagos «cuando lo que estamos haciendo los municipios es ayudar desde el principio de la pandemia dando ayudas reales y directas, exonerando tasas a los hosteleros».