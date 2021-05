La Diputación aún arrastra proyectos de obras de 2019 sin iniciar en 26 pueblos

La Diputación de Alicante tiene pendiente de ejecutar obras del año 2019 en 26 municipios de la provincia. Se trata de ayuntamientos que no tienen capacidad para la redacción de los proyectos, por lo que la institución provincial es la que se tiene que encargar de esta labor. El PSOE y Compromís están actuando en sintonía para denostar la gestión del presidente, Carlos Mazón, en plena carrera por liderar el PPCV, por ese flanco. La izquierda ha ahormado un relato que se basa en repetir, a modo de mantra recurrente, que Mazón está cometiendo un «atropello» contra los intereses de los municipios alicantinos. Es verdad que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos ha desatascado la cola de obras que dejó como herencia César Sánchez antes de irse a Madrid como diputado. Sin embargo, los proyectos del Plan de Obras y Servicios de 2019 que deben redactarse desde el Palacio Provincial siguen paralizados y en muchos casos ni tan siquiera han comenzado a tramitarse. Es ahí donde los partidos de la oposición han encontrado un filón contra la gestión del dirigente provincial.

Gutiérrez asegura que no se ha dejado de trabajar, pero que hay que seguir los procedimientos administrativos

Las obras pendientes van desde el acondicionamiento de caminos en Benifato a la construcción de un edificio en Beniglembla o a la urbanización de calles en Camp de Mirra. Y así hasta 26 municipios afectados, cuyos alcaldes no dejan de exigir celeridad. La mayoría de regidores socialistas afectados temen que, si estas obras todavía no han comenzado, las del Planifica no empiecen a ejecutarse a lo largo de este mandato. Conscientes de esta situación, los diputados socialistas han acudido esta semana al municipio de Polop, donde el portavoz del PSOE, Toni Francés, ha denunciado la «mala gestión» que la institución provincial realiza de los planes de obras, «con proyectos que no salen, que tardan años en ejecutarse y que perjudican el desarrollo de los municipios». En Polop, por ejemplo, el alcalde, Gabriel Fernández, ha criticado la « lentitud y la incapacidad» del equipo de gobierno de PP y Cs de la Diputación por una obra que ya tendría que estar finalizada, pero que, a día de hoy, no dispone todavía del proyecto.

El PSOE y Compromís han movilizado a sus alcaldes para denunciar el colapso provocado por el PP y Ciudadanos

«Los pueblos de menos habitantes necesitamos tener una Diputación que esté muy cerca y ese trato no se está cumpliendo», alega el alcalde. Tanto los socialistas como Compromís han movilizado a sus dirigentes municipales para denunciar el colapso que sufre la Diputación, por no cumplir los plazos de ejecución y provocar expectativas que finalmente no se cumplen. Los alcaldes insisten también en la importancia de dar salida a los proyectos por las altas cifras del paro que ha provocado la pandemia y que podrían frenarse con estos trabajos. Aunque la Diputación ya ha adjudicado la contratación de los técnicos, ahora tiene que dar paso a la licitación, adjudicación y ejecución, por lo que desde la oposición consideran que las máquinas no comenzarán a trabajar hasta 2022.

La institución provincial tiene previsto poner en marcha más de 800 obras. Del total, 450 corresponden al Plan Más Cerca, 29 al programa Planifica, hay más de una veintena de proyectos que proceden del mandato anterior y casi 80 del Plan Financieramente Sostenible y el Plan de Obras de 2019. El diputado de Obras, Javier Gutiérrez, aseguró el jueves que estos proyectos se enmarcan dentro del acuerdo marco y que al final del verano estarán todas redactadas. «No se ha dejado de trabajar, pero hay que seguir los procedimientos administrativos, como contempla la ley». Tal y como manifestó Gutiérrez, «se va a conseguir terminar la redacción para que el próximo año puedan empezar las obras y acabarse en este mandato».