La guerra que se ha abierto en el seno del PSPV en la provincia a cuenta de las listas de delegados al congreso federal de octubre en València y el nacional de noviembre en Benidorm continúa, con el foco, de nuevo en la ciudad de Alicante. Todo después de que este mismo lunes el portavoz municipal de los socialistas, Francesc Sanguino, haya renunciado a su puesto de suplente en la lista al cónclave en el que debe resultar reelegido el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig. Con este paso, Sanguino se posiciona más claramente del lado del grupo de Alejandro Soler, pese a que en su día fue la apuesta de Puig para la Alcaldía de Alicante. Todo después de aparezca en la lista de delegados como suplente, en un gesto que, una vez más, confirma que no tiene la confianza del sector franquista.

“Una vez observados los últimos acontecimientos y la configuración realizada de las listas para el congreso federal y nacional, he tomado la decisión de renunciar a mi puesto de suplencia en la lista al segundo congreso mencionado”, subraya Sanguino.

“Considero que esta lista, lamentablemente, no refleja la pluralidad de nuestra agrupación, pluralidad que he tratado de proyectar como portavoz municipal desde la confección de la lista. La pluralidad de miradas es la base de la riqueza de un partido, y esta no puede reducirse a discrepancias entre protagonistas y antagonistas. Por ello, decido renunciar a mi puesto de suplencia y llamo a la reflexión de todos y todas con el fin de responder a la enorme confianza depositada en todos los que tenemos la labor de representación tanto institucional como comarcal, tal como expresó nuestro secretario general hace pocos días al hilo del congreso”, añade.

Nuestra vocación como militantes en Alicante ha de estar supeditada siempre al liderazgo que parte de nuestro secretario general local, Miguel Millana, y culmina en nuestro secretario federal, Pedro Sánchez, pasando por el indiscutible liderazgo de Ximo Puig en el País Valencià. En eso estoy y estaré al lado de compañeros y compañeras siempre”, concluye.