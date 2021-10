La portavoz del Consell pide la unión de todos los partidos para mejorar los Presupuestos: "Alicante debe estar mejor tratada"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra (Compromís), confía en el "margen de mejora" que tiene para la Comunidad Valenciana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y en que los diputados y diputadas nacionales elegidos en esta región los mejoren, tanto cuantitativa como cualitativa y territorialmente. En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha sido preguntada este viernes por si el Gobierno valenciano había analizado el proyecto presupuestario conocido el miércoles y la carta que el líder del PPCV, Carlos Mazón, ha enviado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para pactar enmiendas conjuntas en el trámite parlamentario que las cuentas públicas para 2022 tienen ahora por delante. Oltra, sin entrar al detalle de la citada oferta de Mazón a Puig, sí que ha pedido la unión de los partidos para mejorar los Presupuestos presentados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, a través de sus diputados nacionales elegidos en la Comunidad Valenciana, presentar enmiendas a las cuentas ya que no llegan al peso poblacional que tiene la Comunidad Valenciana en el conjunto de España. Además, el Presupuesto deja a la provincia a la cola en inversión por habitante, con 97 euros. "Alicante debe estar mejor tratada", ha señalado la vicepresidenta del Consell consciente de la infrafinanciación de la provincia.

Mazón, en una carta enviada al jefe del Ejecutivo valenciano Ximo Puig, propone una alianza para presentar enmiendas a los presupuestos. El presidente del PPCV le tiende la mano al jefe del Consell para llegar a puntos de encuentro con las cuentas y el cambio del modelo de financiación.

Oltra ha insistido en que "todo trámite parlamentario mejora o tiene capacidad de mejorar un proyecto de ley" y en la importancia de que "todos" los diputados nacionales por la Comunidad Valenciana "tengan como objetivo" mejorar los Presupuestos. "Es importante que los diferentes grupos parlamentarios y los diputados y diputadas de la Comunitat Valenciana" en el Congreso mejoren ese grado de inversión, pues "hay margen de mejora, no solo cuantitativo sino cualitativo" y además con un mejor "equilibrio" presupuestario entre las tres provincias. Para Oltra, debe haber un reequilibrio en la provincia de Alicante para mejorar las cuentas para 2022 "en el margen que tenemos para subir en ese 1,7% que nos falta para llegar al peso poblacional" y que esa unión de diputados valencianos de todos los partidos que pide se aplique para los presupuestos, "y no estaría mal que también para la mejora de la financiación". Sobre si ese acuerdo incluiría al PP, la política de Compromís ha asegurado que incluye "a todos".

La portavoz ha indicado que el Consell no ha tratado las cuentas estatales, pero ha añadido que "es cierto" que las cifras valencianas del proyecto presentado no llegan al peso poblacional que tiene la Comunidad Valenciana en el conjunto de España, cercano a un 11%. Ha recordado que esa variable no solo la han defendido Puig y ella en los últimos años, sino que las Cortes tienen un acuerdo "por unanimidad" y así está contemplado también en el Estatut de Autonomía. Oltra ha añadido que el 9,3 % de las inversiones que le corresponden en los Presupuestos a la Comunidad está "más cerca que otros años" de llegar a ese 10,6% del peso poblacional, pero aún le falta para alcanzar el objetivo.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, también se ha mostrado "preocupado" por la escasa inversión que recibirá Alicante en las cuentas presentadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.