El Síndic insiste en que la Conselleria de Oltra interfirió en la investigación sobre centros de menores y le advierte: "Vamos a ir hasta el final"

Aunque la comparecencia del defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana debía estar en principio relacionada con la actividad de la institución estatutaria de los dos años anteriores, estaba previsto que la reciente polémica con el departamento que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno autonómico saliera a la palestra. Y así ha sido. Los parlamentarios de PP y Cs han pedido explicaciones sobre esta cuestión, al igual que ha hecho Compromís, cuyo diputado Jesús Pla le ha preguntado si ciertos expedientes fueron tramitados por un trabajador de la Sindicatura que, anteriormente, fue un alto cargo ligado al PP cuando gobernaba la Generalitat.

Luna ha detallado los hechos que han motivado lo que ha definido como un "conflicto" con la Conselleria de Oltra en relación con los centros de menores con problemas de conducta. A ese respecto, ha explicado que no es la primera vez que se abre un procedimiento de oficio en ese sentido, pues ya se impulsó uno en 2013 y otro en 2018. El Síndic ha destacado que la necesidad de que la institución se emplee a fondo como defensora de los derechos fundamentales de este colectivo, que incluye a menores que "están privados de libertad" y que en muchos casos "sus problemas de conducta ocultan problemas de enfermedad mental".

El defensor del pueblo ha dicho que se envió un correo personalizado a cada uno de los siete directores de este tipo de centros que hay en la Comunidad Valenciana con un cuestionario. Ha afirmado que se hizo el 13 de abril y que, aproximadamente 20 días después, tras no recibir contestación, se envió otro correo recordando la obligación de colaborar con el Síndic. "La respuesta fue que recibimos un oficio de la secretaria autonómica y otro de la directora general y un conjunto de papeles que, supuestamente, era el cuestionario, pero no lo era. Faltaban preguntas fundamentales que tenían que ver con los problemas de salud mental de los chicos, con los equipos de salud mental que los atienden, con los compromisos de las familias de esos chicos y con la opinión personal que cada director de centro tenía sobre problemas que ocurrían".

Tras ello, ha proseguido Ángel Luna, se mantuvo una reunión telemática con la secretaria autonómica de la citada Conselleria. "Le dijimos que habían intervenido, que el Síndic quería información directa de los centros y que los cuestionarios no eran lo que habíamos mandado". Pero, a la vista que seguían sin recibir respuestas, Luna envió una carta directa a Mónica Oltra "poniendo de relieve irregularidades y pidiendo que recondujera la situación". Y asegura que recibió contestación, pero tres meses después, una respuesta en la que Oltra "lo que hacía era defender contundentemente lo que había hecho la Conselleria y decirle al Síndic que no buscara conflictos con el Consell", siempre según la versión expuesta hoy por Luna en sede parlamentaria. "Tuvo respuesta, y puse los puntos sobre las íes", ha aseverado.

"Yo no juzgo voluntades, yo no sé quién ha decidido las cosas, pero parece evidente que siete directores de centro que están cansados de lidiar con la Administración no tienen ninguna dificultad en rellenar el formulario. Ninguno nos dijo que se enviaría a Conselleria, y la Conselleria tampoco. Nadie nos dijo nada y esta es una investigación que en defensa de ciudadanos que en condiciones normales no se pueden defender porque son menores".

Y ha añadido que: "Garantizo que vamos a llevar la investigación hasta el final. No tengo interés en tener conflictos siempre que se respete la institución y su trabajo. Si no, vendré aquí y lo defenderé con uñas y dientes", ha advertido.

Sobre las preguntas de Pla en relación con si la fiscalización de este asunto la dirige un asesor que fue exalto cargo de Bienestar Social con el PP, Luna ha dicho que no, ha dicho que él es el responsable último de todas y cada una de las decisiones y que todo se debate entre todos.

Oltra contesta

La consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha señalado en los pasillos de Les Corts preguntada por estas afirmaciones que la figura del Síndic de Greuges "merece todo el respeto" y su departamento se lo tiene, por lo que pone "toda la carne en el asador" en responder a sus requerimientos, algo que ha hecho en plazo en "el 97 %" de los casos.

Queja contra el Consell

El defensor del pueblo valenciano también ha anunciado hoy en las Cortes que están ultimando una queja de oficio que por primera vez se referirá a un decreto del Consell, en concreto a uno de vivienda recientemente aprobado, ya que "se sigue obligando al ciudadano a la tramitación telemática" de las solicitudes, cuando muchas veces es gente que "está en la calle".