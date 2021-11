La abstención de Cs en una moción contra la corrupción del PP permite a la izquierda aprobarla

El pleno de la Diputación de Alicante ha dejado un momento muy llamativo: la aprobación de una moción para condenar la "corrupción estructural del PP", en una institución provincial donde gobiernan, precisamente los populares. Ha sido la abstención de los dos diputados de Ciudadanos la que ha permitido a la formación valencianista sacar su moción adelante, que ha recibido el apoyo del PSOE. Pese a que el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha sido muy crítico con la exposición del portavoz de Compromís, Gerard Fullana, y por momentos parecía que no estaba de acuerdo con el tenor literal de la moción, ya que su defensa se ha centrado en criticar a Fullana y no hacer apenas referencia al partido sobre el que se debatía el PP, finalmente la formación naranja ha decidido no oponerse. Gutiérrez, de hecho, ha defendido en el pleno una enmienda a la totalidad alternativa a la moción presentada por el grupo Compromís, que los valencianistas no han aceptado. En ella, la formación liberal solicitaba una reprobación por parte del pleno de la Diputación de los hechos reconocidos en la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al ex tesorero general del PP, Luis Bárcenas, y al PP, como responsable civil subsidiario de un delito de corrupción política. Gutiérrez ha pedido que se aplique el mismo criterio y líneas rojas a todas las formaciones por igual. Fullana ha ido desgranando los casos más conocidos de corrupción en el seno del PP. Así, además de referirse a Bárcenas, no ha pasado la oportunidad de hablar de la "caja B" con la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la existencia de una financiación irregular en el PP durante dos décadas. También ha incluido la presunta vacunación irregular del diputado provincial Bernabé Cano. "Hay que instalar unas líneas rojas contra la corrupción", ha insistido Fullana.

Fullana ha recordado que su formación no tiene ninguna sentencia firme por corrupción, como sí tiene el PP, y ha añadido que "si ustedes tuvieran un mínimo de dignidad, hoy condenarían la situación". Y ha rechazado que se le acuse de "obsesión" o de llevar siempre ese "monotema" puesto que los casos que afectan a cargos del PP "están cada día en la prensa".

El portavoz de Cs le ha reprochado a Fullana que lleve al pleno "el tema monotemático" en una institución "que no es competente para lo que pide". Sobre la argumentación de Compromís ha señalado que "está llena de valoraciones subjetivas y similitudes que rozan peligrosamente la injuria e ignoran la realidad " y es "una obsesión" del portavoz valencianista, ha añadido. Ha insistido en que “condenamos no solo la corrupción del PP, también la de PSOE, Compromís y todos los partidos y aquellos representantes que lleven a cabo actuaciones irregulares”. Con este argumento, el portavoz de Cs ha refutado la exposición de motivos planteada por Compromís "embarrando una y otra vez con asuntos referidos a otros ámbitos y a otros tiempos”. Y ha pedido al portavoz de Compromís que deja de usar términos como "uso irregular", cuando se ha referido a fondos públicos, porque eso "se haga por las autoridades competentes, pero ustedes son juez y parte". El diputado ha pedido respeto por los procedimientos pendientes de resolución, como el relativo al dinero transferido a formaciones políticas en anteriores legislaturas, y ha reclamado a Compromís “que ceje en su empeño de desestabilizar este Gobierno, donde mantenemos nuestra exigencia ética como hemos demostrado en los dos años de gobierno. Si sentara alguien de conducta demostradamente reprobable, quien no estaría sería Ciudadanos”. Sin embargo, el voto de los naranja ha sido el de abstención. Gutiérrez ha defendido al grupo popular en la Diputación, recordando que Compromís "no está de acuerdo con el resultado de la auditoría del PP y han presentado cuatro recursos contra la misma, que están pendientes de resolución".

Por parte del PP, ha sido el diputado Eduardo Dolón el que ha tomado la palabra en esta moción y lo primero ha sido señalar la coincidencia en la argumentación que ha hecho Cs. Dolón ha pedido a Fullana que "incluya a su jefa, Mónica Oltra" lamentando el silencio de Compromís, ha dicho, ante los asuntos “turbios” de la coalición, en referencia al caso del abuso a una menor por parte del exmarido de la vicepresidenta del Consell "y en el que tanto el TSJ como el Síndic de Greuges han visto una actitud negligente por la propia Conselleria que dirige la líder de Compromís" ha insistido. "Me gustaría que en su propuesta se condenaran los casos en su partido", ha insistido el también alcalde de Torrevieja. "Cada vez se parece más al Dolón malo, que dicen en Torrevieja", ha espetado Eduardo Dolón en referencia al exalcalde de Torrevieja José Manuel Dolón, de Los Verdes. “Compromís siempre da lecciones de todo aquello que no cumple” y ha reprochado a Fullana que evite hablar del presunto delito electoral del secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedeu, procesado por enviar propaganda electoral utilizando el servicio postal del ayuntamiento, de Divalterra o de la investigación abierta a dos ediles de Compromís por la presunta compra de dos concejales en Palma de Gandía.

El portavoz del PSOE, Toni Francés, ha lamentado que el PP "sea el primer partido de Europa en ser condenado por corrupción" y de tener "una sede central corrupta, pagada con donaciones ilícitas, así lo dice una sentencia". Y ha querido alejar la corrupción de los casos concretos de cargos populares imputados o condenados porque, ha dicho, "el PP era una mafia engrasada de corrupción, en el que todo su sistema estaba diseñado para recibir fondos y comisiones". Para Francés, "el campeón de los campeones", es el PP de la Comunidad Valenciana "que durante 20 años esquilmó a esta Comunidad". Y ha añadido que en la provincia de Alicante fue "donde nació la corrupción en la Comunidad Valenciana a través de los gobiernos del señor Zaplana", algo que no ha gustado al presidente de la Diputación, el popular Carlos Mazón. Y ha enumerado los casos de corrupción más conocidos como Brugal, Imelsa, Gürtel, Fórmula Uno o Erial. Y ha puesto de relieve lo que dijo el presidente de la Generalitat Ximo Puig hace unos días, que la Generalitat Valenciana ha recuperado 13,5 millones de euros de la corrupción de excargos del PP, 8,2 ya ingresados. "El acabar con la corrupción debe ser una lucha de todos", ha zanjado.

El portavoz socialista en la Diputación de Alicante ha pedido al presidente de la institución, Carlos Mazón, que “como presidente del PPCV trabaje para tratar de convencer a todos sus excompañeros y examigos que devuelvan todo el dinero que robaron a los valencianos”. La propuesta la ha realizado Francés a través de una enmienda de adición a la moción que el grupo Compromís ha presentado en torno a la corrupción del Partido Popular a tenor de las últimas sentencias que lo condenan por financiación irregular. Enmienda que ha sido rechazada por PP y Cs, que cuentan con mayoría en el pleno.

Otros asuntos

El pleno de la Diputación de Alicante, por otro lado, ha aprobado este miércoles por unanimidad los primeros contratos programa destinados a financiar los servicios sociales municipales, que se enmarcan en el acuerdo de colaboración alcanzado con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La sesión plenaria da el visto bueno a estos procedimientos fruto del pacto suscrito con el departamento que dirige Mónica Oltra, de Compromís, y que el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), ha puesto como ejemplo de "coordinación" y resultado del "consenso y la voluntariedad y no de la imposición". Concretamente, durante la sesión plenaria se ha dado el visto bueno a catorce procedimientos por los que la institución asumirá en los próximos cuatro años, con más de doce millones de euros, el coste de las prestaciones sociales y las plantillas de los equipos base de once municipios (Agost, Banyeres de Mariola, Benitachell, Bigastro, Cox, Dolores, Monforte del Cid, Los Montesinos, Onil, Sax y Xixona) y tres mancomunidades de servicios sociales (La Vega; Pego, L'Atzúvia y Les Valls; y Marina Baixa). El presupuesto consignado para 2021 para este fin asciende a 3,1 millones de euros.

En materia de Cultura, por su parte, la vicepresidenta primera y diputada del área, Julia Parra, ha anunciado en el pleno que, con los cambios introducidos en la convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de monumentos municipales e iglesias, que han sido aprobados por todos los grupos políticos, se pretende ampliar los plazos más allá del 15 de noviembre. "Ante las numerosas solicitudes presentadas, vemos necesario permitir a los ayuntamientos la ejecución de las obras hasta el 15 de julio de 2022 y la presentación de los justificantes de gasto hasta el 31 de julio de 2022", ha detallado.

Por otra parte, el pleno de la Diputación de Alicante ha mostrado su rechazo a la propuesta de Compromís de imponer una tasa turística en la Comunidad Valenciana. Todos los grupos políticos -PP, Cs y PSOE- han votado en contra de la moción presentada por el portavoz de la coalición, Gerard Fullana, para fijar esta tasa al entender el resto que perjudica al sector.

A su vez, el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante (PP y Cs) ha aprovechado también la sesión plenaria para reclamar, a través de una moción suscrita por ambas formaciones políticas, un aumento de la inversión para la provincia de Alicante en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, ya que "estos solo destinan 97,7 euros por alicantino, frente a los 274,4 de la media nacional y los 239,3 de la media de la Comunitat.

Los grupos de gobierno también ha impulsado una propuesta para exigir al Consell la defensa de las señas de identidad de la Comunidad Valenciana. En este sentido, el diputado popular y responsable de Carreteras, Alejandro Morant, ha enumerado algunos de los "ataques" a la identidad valenciana, como el Real Decreto del Gobierno que "atribuye el origen de las bandas de música valencianas a un movimiento cultural originado en Cataluña". Morant ha criticado que desde el Gobierno del Botànic se destinen más de 7 millones de euros a financiar a asociaciones y entidades que "promueven el pancatalanismo y el Països Catalans".

Por otra parte, todos los grupos políticos han firmado una declaración institucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer que se celebrará el próximo 25 de noviembre.

Protesta interinos

Durante la sesión, el presidente de la Diputación de Alicante ha invitado a representantes del grupo de funcionarios interinos de la institución, con quienes se había reunido previamente a las puertas del Palacio Provincial, a tomar la palabra en el salón de plenos para exponer las demandas de este colectivo que está a la espera de la tramitación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes contra la reducción de la temporalidad en el empleo público. Se trata del primer colectivo que interviene en un pleno tras la aprobación del Reglamento Orgánico de la Diputación en el que se promueve la participación ciudadana.