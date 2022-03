Los gaming buscan su espacio en Ciudad de la Luz

La reactivación de Ciudad de la Luz no tiene que suponer solo un impulso para la actividad cinematográfica en Alicante, sino que debe ir más allá e integrar a todos los sectores relacionados, de una manera u otra, con el universo audiovisual. Este es el caso de los videojuegos y la realidad virtual, que ven en este proyecto la oportunidad de crear un hub a la altura de Madrid y Cataluña.

El de los videojuegos es una de las industrias ahora mismo con mayor futuro en España. De hecho, ha ido creciendo de forma progresiva hasta situarse entre las que más facturan a nivel internacional, con nada menos que 1.747 millones de euros al año y generando hasta 32.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Su capacidad de progresión ha quedado de manifiesto incluso en plena pandemia, un periodo durante el cual ha logrado mejorar sus resultados alrededor de un 20%. Una de las principales explicaciones para esta increíble progresión es la base de 16 millones de videojugadores, un 53% de los cuales son hombres y un 47% mujeres, y con una edad media de 31 años, lo que pone en evidencia que no es una cosa solo de niños. El sector está concentrado principalmente en Cataluña y Madrid, con el 30% y el 25% de las empresas respectivamente, pero la Comunidad Valenciana, con Alicante ocupando una posición preferente, ha ido ganando peso poco a poco, hasta alcanzar un porcentaje del 13%. Pues bien, esa progresión podría encontrar un empujón definitivo con la reactivación de los estudios de Ciudad de la Luz, que abre todo un abanico de posibilidades para el conjunto del universo audiovisual.

Eso es lo que piensan al menos las empresas vinculadas a esta industria, algunas de las cuáles forman parte del ecosistema de Distrito Digital, íntimamente ligado al complejo cinematográfico. Dos de esas firmas son GGTech y Dodit, integrantes de un grupo de proyección internacional dedicado a los videojuegos de ocio, entretenimiento y formación, así como a la organización de eventos como ligas universitarias. Una muestra de la progresión de estas compañías es que la facturación crece de forma imparable desde 2017, hasta haber alcanzado los 9,3 millones de euros en el último ejercicio. Para su director general, Santos Montiel, la reapertura de Ciudad de la Luz supone una gran oportunidad. Según sus palabras, “siempre es positivo que unas instalaciones cinematográficas como estas, que sin duda, son las mejores de Europa, vuelvan a estar operativas, pero para nuestro sector también puede suponer un impulso, siempre que no se centre en exclusiva en la producción de cine, sino en cualquier tipo de contenidos audiovisuales, entre los que tendríamos cabida nosotros”.

Montiel pone como ejemplo que su compañía tiene una alianza con Gato Grande, perteneciente a la Metro Goldwyn-Mayer, que se dedica a realizar contenidos digitales latinos para las audiencias internacionales. “La puesta en marcha de Ciudad de la Luz -subraya- nos abre la posibilidad de desarrollar esta industria a nivel global, generando contenidos transversales en todo tipo de plataformas”. Además, está convencido de que estas instalaciones se pueden convertir en un polo de atracción para empresas del sector del videojuego y del audiovisual en general, “por lo que estamos, insisto, ante una magnífica oportunidad para todos”.

Otra empresa ligada a Distrito Digital es My Play, focalizada en contenidos deportivos. Uno de sus responsables, Raúl Jodra, no tiene dudas a la hora de señalar que en estos momentos, en los que los hubs tecnológicos están ganando cada vez una mayor relevancia, la reactivación de Ciudad de la Luz es una muy buena iniciativa. Según indica, “todas las empresas enfocadas al sector audiovisual se pueden beneficiar, toda vez que abre la posibilidad de cerrar colaboraciones a todos los niveles y emprender proyectos multidisciplinares de envergadura”. My Play tiene su sede central en Cataluña, pero decidió dar el paso de integrarse en el ecosistema alicantino “porque queríamos crecer de forma radial, y la Comunidad Valenciana era para nosotros un objetivo prioritario. De hecho, nuestros principales clientes en este territorio llegan desde Alicante, lo que evidencia que ha sido una apuesta acertada que puede verse reforzada a partir de ahora”.

De la provincia de Alicante, concretamente de Villena, es también Devilish, una empresa que desarrolla videojuegos tanto de entretenimiento como educativos, y que ya cuenta con varios éxitos en su amplio repertorio. Su director, David Ferriz, destaca que, pese a que Ciudad de la Luz está enfocada originariamente a proyectos cinematográficos, “no hay duda de que siempre es interesante que vengan aquí empresas nacionales e internacionales con las que poder establecer sinergias. Hay que tener en cuenta que tanto las películas como los videojuegos necesitan de profesionales en cuestiones tan variadas como el doblaje, la traducción, los subtítulos, el sonido o la imagen, por lo que esto va a ayudar a generar ese ecosistema que podemos aprovechar. Al final, todos somos industrias culturales que tenemos muchas cosas en común”. En cualquier caso, Ferriz también tiene claro que, para que eso sea posible, “hace falta voluntad y que se nos tenga en cuenta desde el principio para el proyecto que se pretende desarrollar”.

También desde el ámbito de la realidad virtual, el regreso de Ciudad de la Luz es algo que se ve con muy buenos ojos. Este es el caso de la empresa Soluciones Virtuales, asociada a Distrito Digital, que trabaja para un amplio abanico de sectores en materia de digitalización de espacios en tres dimensiones. Coincide con Devilish en que se abre la oportunidad de generar sinergias con los estudios y de que Alicante se convierta en un importante polo de atracción no solo para el campo audiovisual, “sino -explica- para todo el ámbito de la innovación. Puede ser una forma de reducir la distancia que nos separa de otros países en materia de inversiones”.

Algo similar opina Juan Carlos García, gerente de Dielmo 3D. Según sus palabras, “si formar parte del ecosistema de Distrito Digital nos está ayudando, no cabe duda de que, con la llegada de este nuevo proyecto, todos vamos a salir ganando”.

Y avalando estas pretensiones se encuentra una compañía tan vinculada al sector audiovisual como es Mediapro, que está convencida de los beneficios que generará Ciudad de la Luz. Fuentes de esta firma destacan que el sector cinematográfico está encantado por poder aprovechar de nuevos unas instalaciones de primerísimo nivel. Con todo, añaden que los platós podrán ser aprovechados también para otros segmentos audiovisuales como las series, la publicidad o incluso los programas, y, como no, para el desarrollo de videojuegos y la organización de eventos relacionados con los mismos, que cada vez atraen a una mayor cantidad de participantes. De hecho, destacan desde la empresa, la propia Mediapro dispone de una sección dedicada a este campo, sobre la base de que se trata de un sector en plena progresión. También están convencidos de que todo este proyecto supondrá un espaldarazo de primer nivel para la marca Alicante.