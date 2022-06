Mónica Oltra ha comparecido en rueda de prensa. Se trataba de la habitual comparecencia tras el pleno del Gobierno valenciano pero que llegaba un día después de que la vicepresidenta del Consell haya sido imputada por la gestión de su Conselleria en los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido.

A preguntas de los periodistas Oltra ha afirmado que no ha hablado de su imputación con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y que "no pienso dimitir, voy a seguir en el cargo". En este sentido ha querido destacar una frase del auto de imputación que dice: "cierto es que no existe prueba directa". "Es la frase que define el auto", afirma Oltra, para añadir que "es imposible que 13 personas digan la verdad y todas están mintiendo para salvarme a mí. A muchas personas ni las conozco, no se si les caigo bien o mal, lo que sí que se es que la verdad es la verdad".

Además, Oltra ha añadido que "siempre he desvinculado las imputaciones de las líneas éticas. Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa".

Imputación por el TSJ

La de este mediodía será la primera comparecencia pública de Mónica Oltra después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano anunciara que tendrá que declarar el 6 de julio, en calidad de investigada, por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada.

La oposición en bloque ha exigido su cese inmediato mientras el president de la Generalitat, Ximo Puig, haya mostrado su respeto a la justicia y el deseo de que todo se aclare.

La decisión del TSJ de incoar diligencias previas, que era esperada después de que la Fiscalía respaldara la investigación de Oltra y le atribuyera los posibles delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, pretende investigar si la "sospecha inicial" de una posible actuación concertada tiene "entidad suficiente", en relación a la gestión que hizo su Conselleria de los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido.

Ahora se redobla la presión sobre su futuro político, pues el debate se centra en si, una vez imputada, debe dejar sus cargos (vicepresidenta, portavoz del ejecutivo y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, además de ser la cara más visible de Compromís) o, por el contrario, aguantar y dar, aún como cargo público, todas las explicaciones en sede judicial el próximo 6 de julio.