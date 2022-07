El debate político en torno a la tasa turística sigue muy vivo. Compromís ha elevado la presión sobre el impuesto al querer señalar la precariedad que en la que viven los empleados del sector. De esta manera, su síndica en las Cortes valencianas, Papi Robles, registró una pregunta parlamentaria con la que se interesa por la manera en la que el Consell tiene previsto introducir los criterios de dignificación laboral en las bases reguladoras y las subvenciones del sector turístico. Esta nueva vuelta de tuerca, con la que se pone el foco en los trabajadores, se produce después de que se haya acusado al secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, de estar actuando en favor de la patronal con el firme rechazo a la tasa que muestra.

La pregunta planteada por el grupo de Compromís en las Cortes busca conocer los datos de las ayudas que se están concediendo a las empresas del sector turístico que pagan mejor a sus empleados. Robles se felicitó por la modificación de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana con una nueva disposición sobre los criterios de ayudas para lucha contra la precariedad laboral del sector, según se informó desde el partido. La modificación del artículo 45 de la Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad, aprobada por el Consell en diciembre del pasado año, establece que para la adjudicación de ayudas al sector turístico tendrán más méritos aquellas empresas con mejores condiciones laborales.

En concreto, tienen preferencia las compañías que paguen un salario superior al que marca el convenio colectivo sectorial o territorial, las que contraten o dediquen subvenciones a contratar de manera indefinida, las que mejoren la salud laboral por encima del mínimo establecido legalmente y las que ofrezcan una formación continua adecuada. Pasados seis meses de la aprobación de la ley, cuando ya tiene que estar plenamente operativo el cambio normativo y en pleno debate sobre la tasa turística, Robles se interesa por los criterios de dignificación laboral del Consell y las convocatorias de subvenciones.

«Acabar con la grave situación de precariedad laboral en el sector turístico es una prioridad, por eso tiene tanta importancia la entrada en vigor de medidas como las contempladas en esta ley. Cuando hablamos de impulsar acciones para la sostenibilidad del turismo nos referimos también al ámbito laboral», manifiesta la portavoz parlamentaria de los valencianistas. La mejora de los condiciones de los trabajadores y la apuesta por encaminarse hacia un modelo de turismo sostenible son los dos principales argumentos que emplean tanto Compromís como Unides Podem en el debate sobre la idoneidad de la tasa, una postura que no es compartida con tanta firmeza por su socio en el Botànic, el PSPV.

Los valencianistas llevan ahora el debate al terreno de la precariedad después de los encontronazos que han estado protagonizando con Colomer, a quien han acusado de estar defendiendo únicamente los intereses de Hosbec y de haber encargado a la Universidad de Alicante que le hiciera un «traje a medida» con el informe que tumba las tesis favorables a la implantación del nuevo impuesto autonómico.

Robles manifestó a finales de la pasada semana que «si Colomer no está de acuerdo con la tasa, tiene la puerta abierta». La síndica también defiende que la posición del secretario autonómico no es la misma que muestra el PSPV en las Cortes. Un día después, la vicepresidenta, Aitana Mas, también animó al socialista a tomar «una decisión personal» si no está de acuerdo con el Botànic.