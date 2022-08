La portavoz adjunta de Ciudadanos en las Cortes valencianas, Merche Ventura, ha reafirmado el apoyo del grupo parlamentario a la presidenta del partido, Inés Arrimadas, y ha abogado por concluir el proceso de reformación antes de la convocatoria de un congreso extraordinario como pide el manifiesto "Somos Cs", firmado por cargos como la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, o el portavoz de Cs en la Diputación, Javier Gutiérrez.

En la rueda de prensa posterior a la junta de síndics, Ventura se ha mostrado "orgullosa de tener una presidenta mujer" y con el "talante" que tiene Arrimadas y ha indicado que durante la refundación "toda idea y propuesta es bienvenida". Además, ha señalado que "cada uno es libre" para continuar en el partido: "Igual que me afilié a Cs porque me gustaba su proyecto, en el momento que no me guste saldré por la puerta. Si se termina el proceso y no se cree en los ideales, cada uno tiene la libertad de estar donde quieran". Así, ha indicado que no comparte la postura expresada en el manifiesto y ha defendido que hay 2.000 personas trabajando en la refundación del partido, con 200 valencianos entre ellos, y que Somos Cs lo firman "30" cargos. Además, ha considerado que "suenan cantos de sirena" que "vienen de otros" hacia los críticos, pero preguntada por la procedencia de estas influencias, ha indicado: "Esa pregunta se la podrían hacer a estas personas".

El apoyo de Sánchez y Gutiérrez al manifiesto impulsado por una treintena de destacados miembros de los naranja en toda España para reclamar la inmediata dimisión de la lideresa y, también, de todo el comité ejecutivo nacional, ha abierto una importante brecha en la formación. Exigen una asamblea extraordinaria para que sea la militancia quien ratifique a una nueva dirección del partido a través de un proceso que, igualmente, estaría llamado a tener sus derivadas en la estructura orgánica a nivel autonómico. La vicealcaldesa de Alicante y el portavoz de la Diputación son dos de los cargos con mayor poder del partido, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de la capital alicantina y la institución provincial son las dos instituciones con más peso en las que está integrado Cs en toda la Comunidad.