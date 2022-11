El Partido Popular propone derogar el Fondo de Cooperación Municipal, la ley de función pública de la vivienda y el derecho de tanteo y retracto. El PP ha propuesto derogar varias normativas con sus enmiendas a la Ley de Acompañamiento: el Fondo de Cooperación Municipal; el decreto que regula el derecho de tanteo y retracto, la ley de función pública de la vivienda, la de plurilingüismo y la oficina de derechos lingüísticos.

Mediante enmiendas a la ley de medidas fiscales, conocida como Ley de Acompañamiento, el PP ha propuesto la derogación de la oficina de derechos lingüísticos, de la ley del plurilingüismo, de la que regula el Fondo de Cooperación Municipal, del decreto del tanteo y retracto y de la ley de la función pública valenciana, todas ellas normativas aprobadas por el Gobierno del Botànic.

El Consell ha lamentado que el PP quiera impedir que lleguen a los ayuntamientos los recursos que se van a distribuir el próximo año a través del Fondo de Cooperación Municipal, el cual contempla dotaciones para todas y cada una de las localidades de la Comunidad Valenciana en base a criterios objetivos de reparto. La Generalitat Valenciana aporta 40 millones a este fondo, en el que también colaboran las diputaciones de València y Castellón. Desde la puesta en marcha del fondo, hace seis años, la Diputación de Alicante no se ha sumado a la iniciativa.

Aplicación

“Tengo que lamentar que el PP, una vez más, esté intentando entorpecer la aplicación de este fondo que reparte recursos de forma incondicionada. No vamos a consentirlo, ni a permitirlo. Siempre hemos apostado por la claridad, la honestidad y por la justicia a la hora de distribuir los recursos públicos”, ha afirmado el director general de Administración Local, Toni Such. “Con este tipo de actitudes, el PP quiere continuar con la vieja escuela que ha aplicado durante tantos años, basada en distribuir recursos a los amigos o a quienes consideren oportuno“, ha añadido Such.

“Me gustaría emplazar al PP en general a que pregunten a sus alcaldes si el Fondo de Cooperación Municipal es bueno o es malo, porque la verdad es que todo lo que nos transmiten a la Generalitat la práctica totalidad de los alcaldes del PP es que el Fondo de Cooperación Municipal es positivo y tremendamente necesario”, ha señalado el director general.

Por su parte, la síndica del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Ana Barceló, ha afirmado que “el uso partidista de las instituciones por parte del PP les lleva a pedir la derogación del Fondo de Cooperación Municipal, que da una financiación estable a todos los municipios de la Comunidad Valenciana independientemente de su color político”. Así se ha manifestado Barceló tras conocerse que el PPCV pedirá la derogación del Fondo de Cooperación Municipal a quien les ha invitado a explicar “qué es lo que les parece mal. No sabemos si lo que les molesta es que los ayuntamientos puedan acceder en igualdad de condiciones a las ayudas o que esté alejada de intereses partidistas”.

Discriminación

En este sentido, la dirigente socialista ha señalado que “con acciones como esta demuestran una vez más que discriminan a los municipios y que prefieren hacer partidismo que ayudarles” y ha insistido en que “su único objetivo es perpetuar el régimen de ayudas a dedo al que durante tantos años nos tuvieron sometidos”. Además, Barceló ha apuntado que “Mazón, no hace más que consolidar las viejas formas de gestionar del PP, la de los amiguismos y los favores de su padre político Eduardo Zaplana”.

Asimismo, ha insistido en que “la petición de derogación es una deslealtad a todos los municipios valencianos, castellonenses y alicantinos a quienes el Consell de Ximo Puig les está ofreciendo una herramienta para dotar de más autonomía financiera a sus ayuntamientos” y ha explicado que “gracias al Fondo de Cooperación Municipal desde 2017 se han invertido 240 millones de euros en un total de 542 municipios, quienes han podido decidir, desde su autonomía municipal, en qué invertir esos recursos”. “Tendrían que preguntarles a sus alcaldes si están de acuerdo y quieren quedarse sin el dinero para sus municipios”, ha insistido.