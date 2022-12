Aitana Mas ha hecho pública en la mañana de este lunes su decisión de presentar candidatura para liderar la lista de Compromís en las elecciones autonómicas que se celebrarán, salvo adelanto, a finales de mayo del próximo año. En su acto de presentación, la actual vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha hecho hincapié en que para la repetición de un tercer Botànic, el pacto que gobierna la Comunidad desde el año 2015, será clave lo que ocurra en las diferentes comarcas alicantinas. La crevillentina ha presentado su candidatura en Alicante arropada por la plana mayor de la coalición valencianista, entre los que se encontraba el diputado en el Congreso Joan Baldoví, ante quien no se enfrentará en las primarias para presidir la Generalitat en los comicios del próximo año.

Pesos pesados

Al margen de Baldoví, otros de los pesos pesados de Compromís que han respaldado a Mas han sido el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera; la síndica de la coalición en el Parlamento autonómico, Papi Robles; la consellera de Agricultura, Isaura Navarro; el alcalde de València, Joan Ribó; los concejales en Alicante Natxo Bellido y Rafa Mas; el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva; o el coportavoz de Iniciativa-Compromís, Alberto Ibáñez.

En el acto, celebrado en la sede ciudad de la Universidad de Alicante, la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Políticas Inclusivas ha confirmado que se presentará al proceso de primarias para liderar la coalición desde Alicante, convencida de que “el Botànic se la juega en las comarcas alicantinas”. En este proceso, el gran adversario de la crevillentina por encabezar la lista será el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana.

“Quiero trabajar en la construcción de un tercer Botànic”, ha afirmado Mas, quien ha comparecido en la sede universitaria acompañada por uno de sus grandes mentores, el exconseller Manuel Alcaraz. Del mismo modo, ha destacado el papel “útil” que, a su juicio, considera que Compromís continuará desempeñado el próximo año en la política autonómica. “Somos la clave de un tercer Botànic. Para hacerlo posible, hemos de entender que no debemos ser gestores del miedo, sino de esperanza. Para contribuir a liderar, presento mi candidatura por la circunscripción de Alicante. Tengo el convencimiento de que el Botànic se juega en las comarcas alicantinas”, ha sostenido.

Joan Baldoví

Estas palabras también han servido para confirmar otra de las grandes noticias de la mañana, la de que Mas no presenta candidatura para disputarle a Baldoví las opciones de presidir la Generalitat. El portavoz y diputado de Compromís en el Congreso ha estado en Alicante para mostrar apoyo a su compañera y, de momento, es el único que ha dado un paso al frente dentro de la coalición valencianista para aspirar a ser jefe del Consell en las elecciones autonómicas del próximo año. Hasta la fecha, Mas no había confirmado si iba a pugnar o no con Baldoví, ya que, cuando se le preguntaba por esta posibilidad, señalaba que se encontraba “centrada” en sus labores como vicepresidenta y consellera, cargos a los que accedió a finales del pasado mes de junio, después de que Mónica Oltra presentara su dimisión tras ser imputada.