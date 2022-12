El requisito lingüístico del valenciano para el personal sanitario es una cuestión que está reabriendo heridas en el seno del Botànic. Tras las dudas que han expresado en los últimos días algunos consellers, como han sido los casos de Gabriela Bravo o Miguel Mínguez, este viernes fue la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, tras la celebración del pleno del Consell, la que reconoció la disparidad de criterios que está provocando esta cuestión. De hecho, admitió que este será uno de los asuntos que quedará en herencia para ser debatido por un tercer Botànic, en caso de que sea posible reeditar tras las próximas elecciones autonómicas el pacto que gobierna la Comunidad Valenciana en la actualidad.

En rueda de prensa, Mas señaló que el requisito lingüístico que se puede pedir en el área sanitaria dará «seguridad» a los profesionales sanitarios, gracias a la ampliación de plazas estructurales. También indicó que se ha propuesto que se agilice la homologación de títulos profesionales de terceros países. «Siempre hay margen de mejora» admitió, al tiempo que aseguró que el Botànic tiene una «apuesta decidida por la calidad sanitaria de la Comunidad Valenciana». Por último, en lo relacionado con esta cuestión, insistió en que los miembros del Consell necesitan «sentarse a hablar y consensuar» sobre el requisito lingüístico.

Bravo y Mínguez

Antes de que Mas hiciera públicas este viernes las discrepancias en el seno del Gobierno autonómico sobre esta cuestión, otros consellers ya habían dejado entrever con sus declaraciones que hay mar de fondo. Este es el caso de la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, que el jueves aseguró que no hay plan alguno de requisito lingüístico para el sector sanitario y que no se habló de ello cuando se alcanzó un acuerdo, en noviembre, entre su departamento y el de Educación

El propio titular de Sanidad, Miguel Mínguez, también se refirió a esta cuestión. El conseller indicó que «es posible» que pueda ser modificado el borrador del baremo de méritos para la consolidación de plazas en la sanidad pública, en lo referente a que el dominio del valenciano sea un requisito imprescindible para ejercer en la Comunidad Valenciana. «Aquello que se conoce fue un borrador se está analizando y es susceptible de poder ser modificado», señaló Mínguez.

La cuestión del requisito lingüístico no fue el único tema de actualidad que tuvo que abordar Mas en su comparecencia. La portavoz del Consell también tuvo que defender la actuación del Ejecutivo autonómico después de que estos días se haya conocido que la exvicepresidenta Mónica Oltra está cobrando el paro, pese a que fue ella misma la que dimitió a finales del pasado mes de junio. «El Consell ha actuado conforme a la ley», se limitó a contestar la crevillentina cuando se le preguntó si le parece correcto que Oltra esté cobrando la prestación por desempleo.

A principios de esta semana se hizo público que el diputado en las Cortes Valencianas Vicente Fernández ha presentado una denuncia contra Oltra y contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por posibles delitos de prevaricación y malversación, dado que la ex número dos del Consell está cobrando el paro pese a haber dimitido. La denuncia fue presentada ante el TSJ de la Comunidad Valenciana, dada la condición de aforado de Puig.

AVE

Un último asunto vinculado a la actualidad que fue tratado por Mas fue el de la polémica tras las palabras del presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras, que se ha pronunciado a favor de eliminar las paradas de AVE de Elche y Orihuela para que la conexión por tren entre la ciudad murciana y Madrid sea más rápida. La vicepresidenta de la Generalitat afeó este asunto al Partido Popular, defendió que estas paradas «acercan a la ciudadanía y vertebran el territorio» y se preguntó si los populares consideran que la Vega Baja y Elche no tienen derecho a que el tren haga parada. La crevillentina también criticó que el PP haya «comprado» el argumento deslizado por López Miras.

La portavoz del Consell definió esta cuestión como «seria y conflictiva» porque se está poniendo en duda una infraestructura que cuesta millones de euros. «Es importante que no caigamos en la autocomplacencia de conectar solo las capitales», insistió. «Nadie se ha quejado de que el AVE pare en Villena o en Requena y el Consell siempre va a estar a favor de esto, porque es necesario conectar a la población, y no tener ciudadanos de primera y de segunda. Que el PP baje a la Vega Baja y diga que la comarca no tiene derecho a tener AVE», finalizó.