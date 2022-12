El PSPV-PSOE le ha dado una vuelta de tuerca esta mañana a las palabras del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en las que proponía este pasado miércoles eliminar paradas del tren de alta velocidad de la nueva línea que nace en su comunidad, para que fuese más rápido.

La inauguración está prevista este próximo lunes y sólo habrá dos trenes que cubran en menos de tres horas la distancia que les separa con Madrid, que tienen paradas tanto en Orihuela como en Elche. Exactamente 2 horas y 45 minutos que serían 15 minutos menos de evitar ambas estaciones. Ahora bien, López Miras también se refirió a que desde Lleida, por ejemplo, se hace el trayecto a la Capital de España en dos horas y son 500 kilómetros porque, precisamente, no para. Él quiere algo similar para su comunidad y que el trayecto no dure tanto como si se fuera en coche porque algunos de los enlaces superan las tres horas y media con Atocha o Chamartín. López Miras apuntó directamente a Elche y a Orihuela por su proximidad a la capital de la Región, "no puede pararse de nuevo (el tren) a menos de 50 kilómetros de Murcia si queremos que sea velocidad", dijo el político del PP.

Catarata de críticas

A la catarata de críticas de ayer de los socialista se han sumado dos más, todas ellas más pensando en desacreditar la posición de un tercero, de Carlos Mazón porque este se posicionó asegurando que realmente lo que quiso decir López Miras es que la culpa es del Gobierno por no aumentar el número de frecuencias porque con más frecuencias sí se podría mejorar los tiempos con Madrid y que él realmente no había querido decir eso que sí dijo. De hecho, López Miras, como se recordará, realizó estas manifestaciones junto a un peso pesado del PP, el secretario general de Organización, Miguel Tellado, quien se pronunció en parecidos términos aunque sin citar a las dos estaciones del sur de la provincia porque con ello querían, de paso, desacreditar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien el lunes acompañará al Rey.

Y, con todo ello, principalmente, lo que querían era pedir más trenes de la línea. "El doble hacen falta", aseveró el jueves Mazón cuando intentó quitar hierro a la polémica que había cruzado de una otra comunidad mucho más rápido que los propios trenes. Al acto de lunes este diario ha confirmado que han sido invitados los alcaldes de Elche y de Orihuela, Carlos González y Carolina Gracia, entre otros, porque sus estaciones forman parte de la línea.

Ha sido el propio presidente de la Generalitat Valenciana quien hoy le ha contestado vía tuit al PP sobre esta polémica a raíz de una pregunta de los periodistas en un acto en el que se presentaba, curiosamente, la primera empresa privada que realizará el trayecto entre València y la capital de España por vía férrea en clara competencia con Renfe.

📍🚄 Primer viatge comercial de la companyia @iryo_eu entre Madrid i València



"El servei públic ha d'atendre a tots els ciutadans i ciutadanes. Elx i Oriola són ciutats importants que han de mantenir la connectivitat" 🗣️ @ximopuig pic.twitter.com/tuMYzbc4Sc — Generalitat (@generalitat) 16 de diciembre de 2022

Puig ha venido a decir que el PP no tiene visión integradora de España con declaraciones como esta, y cuando habla de los populares, de quien realmente está hablando es de su rival en las urnas para las próximas autonómicas: Carlos Mazón.

Propuestas

A continuación la portavoz de Infraestructuras del PSPV-PSOE, Sandra Martín, junto a la diputada, síndica y candidata al Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, han presentado una propuesta de resolución a la mesa de Les Corts Valencianes en el que vienen a pedir dos cosas:

Instar al Consell para que se dirija al Gobierno de España para que la línea de AVE Madrid-Murcia mantengan "las paradas intermedias de Orihuela Elche, Alicante y Villena, con el objetivo de vertebrar la movilidad ferroviaria y la cohesión social de la provincia de Alicante". Que las Cortes Valencianas rechacen cualquier iniciativa o pronunciamiento dirigido a "marginar a los municipios de Orihuela y Elche de la línea de AVE Madrid-Murcia, eliminando las paradas previstas en estas poblaciones, por considerar que carece de justificación económica y social y lesiona de forma clara los intereses de los ciudadanos alicantinos".

Alicante

Realmente la línea desde Murcia a Madrid pasará también en algunos de los trenes por Alicante, por este motivo y no por otro es por lo que el PSPV-PSOE mete a Alicante como posible ciudad afectada, ya que de no parar en la capital de la provincia (ni en Orihuela, ni en Elche, ni en Villena o, cambiando de comunidad, en Albacete o Cuenca) es evidente que el AVE desde Murcia sí se acercaría a esas dos horas para los 400 kilómetros de recorrido.