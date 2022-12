La Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana ha detectado irregularidades en los procedimientos de contratación de la Generalitat durante el ejercicio que está a punto de finalizar. La institución, en la auditoría llevada a cabo, expresa una opinión favorable en términos generales, aunque también advierte de incumplimientos significativos de la normativa aplicable en cuestiones como los principios de igualdad, así como de deficiencias en la valoración de contratos.

El informe de la Sindicatura sobre el cumplimiento de la legalidad en la contratación de la Administración de la Generalitat analiza los procedimientos seguidos tanto en lo que respecta a los contratos no menores como a los menores, y es en el primer capítulo donde ha detectado más elementos a modificar. De acuerdo con el contenido de la auditoría, y entre otras cuestiones, se incumple el principio de igualdad y no discriminación, no se determina con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato y no se publica en el perfil de contratante la información requerida.

En lo que respecta a los contratos menores, los informes de necesidad se realizan con posterioridad a la solicitud de ofertas y sin calcular el valor estimado del contrato en los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta deficiencia, advierte la Sindicatura, es importante, ya que el valor determina los procedimientos de contratación.