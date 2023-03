En un ambiente claramente preelectoral, las candidatas y candidatos autonómicos por Alicante y a la presidencia de la Generalitat Valenciana vivirán hoy un 8M muy diferente. La agenda institucional marca a los representantes del bloque de la izquierda que muestran de manera abierta sus desencuentros a cuenta de la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ que se votó ayer en el Congreso de los Diputados. En el lado conservador, el PP busca alternativas para fijar un perfil propio, salvo Vox que, por principios, se borra de esta celebración.

El choque más duro lo protagonizó ayer la candidata de Podem por Alicante y directora general del Instituto de la Juventud (Injuve), María Teresa Pérez, quien criticó duramente a Joan Baldoví por abstenerse. «Está en todo su derecho de ponerse equidistante para no perder la costumbre, aunque hacer política sea justamente lo contrario y aunque a mí personalmente me parezca deplorable», escribió en su Twitter. Pérez hoy estará en Madrid en los actos organizados por el Gobierno con motivo del Día Internacional de las Mujeres y, por la tarde, participará en la manifestación convocada por la Comisión 8M.

Hasta Alicante se desplazará la vicepresidenta primera y candidata de Compromís por Alicante, Aitana Mas, para estar en la manifestación de la ciudad alicantina. Por la mañana, la también consellera de Igualdad se reunirá con mujeres en el Colegio Oficial de Trabajo Social, «un colectivo ultrafeminizado, mal pagado y por el que hemos luchado mucho para poder dignificar salarios». Más tarde asistirá junto al acto de «Juntes som més fortes» que se celebra en la Universidad de Alicante. En este sentido, Mas defiende que la postura de Compromís ante el conflicto de la ley del ‘solo sí es sí’ es que «estamos ante una buena ley. No hay que quitar el consentimiento del centro de la norma, pero sí mejorar la técnica jurídica del texto». La candidata por Alicante critica «los discursos que han generado alarma social en el colectivo feminista».

Manifestación en Alicante

Desde las filas socialistas, la consellera y candidata por la provincia, Josefina Bueno, también estará en la manifestación alicantina. La titular de Innovación y Universidades abre la jornada en el Puerto con la presentación del Muelle 5, donde las charlas y actividades tienen como eje el emprendimiento y la innovación en femenino y donde se leerá la declaración por la igualdad del Consell. Cierra la mañana con un almuerzo con la asociaciones de mujeres de Guardamar. La presentación en sociedad de la nueva sede de Distrito Digital en el puerto alicantino será el acto central también para el presidente de la Generalitat Valenciana y candidato, Ximo Puig. El secretario general del PSPV ha defendido, desde el principio, la necesidad de «corregir» todo aquello que fuera lesivo en la lucha contra la violencia de género.

Encuentro

Su contrincante, el presidente de la Diputación de Alicante y candidato popular, Carlos Mazón, tiene agenda en València. El presidente del PPCV comparte con la candidata a la Alcaldía valenciana, María José Catalá, un encuentro con mujeres emprendedoras, empresarias y profesionales por la mañana y, por la tarde, se desplazan a Picassent. Ambos dirigentes han actuado como un azote frente al Gobierno de Pedro Sánchez y, en cada una de sus intervenciones, han puesto el dedo en la llaga al hablar de los presos que se han beneficiado de rebajas penales a partir de la ley.

De hecho, tanto Mazón en la concentración que hubo en Valencia el pasado 11 de febrero como Catalá en sus intervenciones en las Cortes acusaron al jefe del Consell evitar el tema. «No he oído a Puig defender a las mujeres y a las víctimas. Está más preocupado por no ofender a sus socios del Consell que por ponerse del lado de las que lo están pasando mal. No quiere enfadar a su jefe ni a Podemos», afirmó Mazón.

Desde Ciudadanos, el candidato alicantino José Miguel Saval valoró la rectificación de la norma. «Sánchez ha tardado mucho en reconocer que los jueces no son fachas. Apoyar la modificación de la ley sí es trabajar por y para las mujeres, especialmente por las víctimas de la violencia machista, por las que tuve oportunidad de trabajar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», aseguró.

En un punto muy diferente se encuentra la candidata de Vox, Ana Vega. La también síndica en las Cortes Valencianas aseguró que celebra que «soy mujer todos los días del año menos el 8 de marzo. Desde que Pedro Sánchez ha llegado al poder, las mujeres estamos más inseguras, somos menos libres y nuestros proyectos de trabajo y de familia tienen cada vez más obstáculos». En su agenda no está acudir a la manifestación del 8M «porque el feminazismo no me representa».

En definitiva, la reforma se cuela en este 8M y el eje central de la lucha por la igualdad ha quedado desdibujado en un momento en el que la cuenta atrás de la campaña está en marcha.