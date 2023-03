Tiene el reto de tirar del carro y conseguir para el PSPV-PSOE unos resultados como mínimo iguales que en 2019, o al menos es la obligación que ella se ha marcado.

En junio de 2019, se afilió al Partido Socialista. Pasados estos casi cuatro años, ¿considera que fue un paso acertado?

Fue una decisión que tomé de manera muy consciente y, por lo tanto, lo hice por coherencia.

Ahora encabeza una lista con cuatro independientes. Como ha estado en las dos partes, ¿qué valor diferencial aporta un independiente?

En política, la combinación de independientes con militantes siempre es enriquecedora, porque son perspectivas diferentes. Al fin y al cabo, el objetivo de la política es la gestión de la vida cotidiana.

¿Fue una lista muy personal del secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig?

Creo que, al final, es una apuesta de gobierno del president y me parece coherente que también tenga su sello personal. Quienes estamos y vamos a trabajar en esa lista, creemos y confiamos en el proyecto político de Ximo Puig. Creo que, además, son unas listas que combinan el eje intergeneracional, mujeres y hombres, militantes y personas que tienen cargos orgánicos y una proyección política desde hace tiempo y también personas independientes que aportan su visión.

Se apunta a un resultado muy ajustado. ¿Está preparada para ir a pedir el voto?

Estoy en política porque me gusta el contacto con la gente, estar a pie de calle. Soy muy parlanchina. Soy una mujer que hace de la comunicación lo que tiene que ser: un espacio de encuentro, de escucha mutua. Cuando voy a un supermercado, hablo con la cajera ….

Pero hablar no es convencer...

Ahora la diferencia es que hablo siendo consellera. Quiero decir que defiendo un proyecto político y, por lo tanto, como estoy convencida de que el proyecto político de Ximo Puig ha sido mucho mejor para la Comunidad Valenciana y para Alicante que los 25 años de mayoría absoluta del PP... Nuestro proyecto ha aportado riqueza, innovación, vivimos mejor. Nos podemos curar de enfermedades sin que haya un copago, y podemos llevar a nuestro niños de 0 a 3 años sin pagar, y tenemos algo que no habíamos tenido nunca que es una red de libros gratuitos. Es decir, esa gran apuesta por servicios básicos que mejoran la calidad de vida de la gente.

Llega un momento de promesas. ¿Josefina Bueno se pone algún límite?

Josefina Bueno no va a prometer nada de lo que no esté convencida. Quizás esa es mi principal característica. Soy una persona muy vehemente , muy comunicadora, pero soy incapaz de prometer algo en lo que no creo. Por eso mi mayor compromiso con este proyecto deriva de los hechos, no es una cuestión de fe.

¿Qué valor otorga a las encuestas?

Mi vida no la controlan las encuestas.

Pero marcan la campaña que le condicionará la vida los próximos meses...

Lo único que me marcan es que tengo que seguir insistiendo a pie de calle con todo el mundo, demostrando que nuestro proyecto político es mucho mejor para la ciudadanía alicantina. Lo voy a demostrar con indicadores, cifras, ayudas...

El president Puig se presenta a un tercer mandato. ¿Se deberían limitar?

Creo que no. Si el proyecto es positivo, se consolida y goza de la confianza de la ciudadanía, ¿por qué se va a limitar? Tampoco se han limitado los 25 años del PP, de corrupción, de mayorías absolutas ...

Eso lo determinaron las urnas...

Claro. Por eso le digo que no le pondría límite. Creo, firmemente, en la democracia y lo único que limita son los votos de las personas.

Hay un hecho y es que los candidatos a la Presidencia de la Generalitat son todos hombres. ¿Le chirría?

(Breve silencio). Soy una mujer comprometida con el feminismo desde que tengo uso de razón y creo que nuestra asignatura pendiente es tener una presidenta de Gobierno y que la mujer siga alcanzando mayores cuotas de representación y de cargos de responsabilidad en un ámbito en el que deciden sobre la vida de las personas. Tenemos mucho camino que recorrer. El partido en el que milito nos ha puesto patines para que las mujeres recorramos esa camino de manera más rápida de lo que venimos haciendo.

Entonces, ¿no le chirría?

Es una asignatura pendiente. La diferencia es que mi partido sí que se define como feminista y tiene el feminismo en la agenda política y hay otros partidos que la ignoran o la desprecian. Esa es la diferencia.

Infraestructuras, agua, financiación. Los alicantinos viven una especie de día de la marmota. ¿Cómo se puede romper con esa sensación?

En primer lugar, quiero decir que hay un antes y un después de que Ximo Pug entrara en el Gobierno. La provincia de Alicante ha estado marginada durante todos los años del PP. Éramos un territorio donde el Gobierno estaba a 200 kilómetros y no había nada. Esa sensación la tuve como ciudadana y reivindicaba que cambiara y, por eso, destaco esa sensibilidad del president de recoger una demanda de la ciudadanía. El hecho de ser la primera conselleria en la historia en estar en Alicante es un logro de la sociedad civil. A partir de ahí, la coyuntura ha hecho que la Generalitat esté en el centro de Alicante y, pronto, estará la sede de Presidencia en Correos. Estos edificios dan sensación de pertenencia.

¿Me quiere decir que el hecho de que se ponga una conselleria en Alicante rompe con esa sensación de déficit?

Rompe al menos con esa sensación de déficit de las instituciones en mi ciudad y rompe con esa larga trayectoria de que somos una ciudad en la que no había nada. No había actividad política y eso era una discriminación en el ámbito real y en el simbólico. No había escucha. Lo que digo es que el hecho de que ponga una conselleria en tu ciudad contribuye a la igualdad de oportunidades.

Usted que ha sido senadora, ¿por qué cuesta tanto que se nos escuche en Madrid?

Hay parte de realidad, pero también una parte simbólica, donde hay un discurso fundamentalmente por la derecha que dice que Madrid nos quita cosas y que no se acuerda de nosotros. En primer lugar, diré que me hubiera gustado que los Presupuestos Generales del Estado hubieran sido más cuantiosos para la provincia; pero también quiero recordar, frente a esas voces, que nunca hubo un gobierno del PP que aumentara los presupuestos que hay ahora, con lo cual, ‘consejos doy que para mí no tengo’. En segundo lugar, el Gobierno de Ximo Puig ha revertido esa situación concediendo unos presupuestos a Alicante por encima de la densidad de población y, por supuesto, desde la Generalitat se ha invertido como no se ha hecho nunca.

Pedro Sánchez no se lo está poniendo fácil. ¿Es errónea esa percepción?

Creo que ha habido decisiones controvertidas, pero también desde el Gobierno central se ha hecho una apuesta muy clara por las ayudas sociales. Estoy pensado en el aumento del salario mínimo que también han revertido en la provincia de Alicante.

Me refiero a cuestiones como el Imserso, donde el Consell ha tenido que compensar...

Efectivamente, el Consell de Ximo Puig ha apostado firmemente por el turismo y ha dado más ayudas que nunca con ese bono viaje, por ejemplo.

¿Se puede gobernar un sector prioritario como el turismo compensando las carencias de Madrid?

Creo que las autonomías permiten hacer tu propia política y plantear tus propias prioridades. Considero que las políticas del Consell en este sentido han sido un acierto, pero también creo que las del Gobierno central están alineadas con las nuestras y pienso en ayudas sociales como los ERTE que han permitido que en una situación extraordinaria no se vieran desasistidas.

Sobre el recorte en el trasvase Tajo-Segura, ¿cómo se prepara defender esa firmeza de la que se ha hablado?

Es un tema prioritario y trasversal. También lo digo con total firmeza: este Consell está comprometido con los regantes y así lo ha demostrado, llevando el tema en más de 40 ocasiones a los tribunales. El tema del agua es una cuestión tan trascendental para la ciudadanía que no se puede utilizar como arma política ni intereses partidistas. El tema del agua no se soluciona con arengas populistas y no se puede engañar a la gente. Es un tema absolutamente trascendental y se tiene que arreglar en los despachos. A Ximo Puig no le ha temblado el pulso para ir a los tribunales, está dando ayudas para abaratar el agua y tenemos que ir de la mano para ir a soluciones de futuro que son inversiones. Ahora tenemos más inversiones que en toda la historia. Tenemos que apostar por la desalinización, por una mejor reutilización del agua y por una energía fotovoltaica. Es decir, no todo vale. La arenga populista solo plantea generar ruido, pero eso no son soluciones.

¿Es posible pensar en una Atención Primaria normalizada? ¿Se marcan ese tipo de objetivos?

Por supuesto, la sanidad es un pilar fundamental. Los mayores recortes se dieron en 2008, donde la sanidad quedó bastante debilitada y vino a rematarla la pandemia. Somos consecuencia de las políticas de recortes del PP, pero además somos consecuencia de las políticas de privatización de algunos hospitales del PP. Hemos revertido esa situación, porque solo la sanidad pública atiende a toda la ciudadanía con calidad. Un hospital no puede ser rentable. Es absolutamente impensable.

Comparte cartel en Alicante con Aitana Mas y Carlos Mazón. ¿Qué opinión tiene de ambos?

Aitana Mas me parece una mujer muy dialogante, con la que a nivel ideológico me unen algunas cosas y me separan otras, porque no militamos en el mismo partido. Con Carlos Mazón, mi ideología está en las antípodas.

¿Se ve capaz de llegar a acuerdos con ambos?

Ya compartimos acuerdos con Compromís. Respecto al PP, soy una persona tremendamente dialogante, y creo que siempre hay algún espacio que nos permite llegar a un acuerdo, si bien es verdad que hay fuerzas políticas que son tan extremas, que veo difícil llegar a acuerdo.

Las encuestas también apuntan a la desaparición de algunos partidos en las Cortes Valencianas, ¿qué le parece?

Voy a salir a conseguir lo que hicimos en 2019, que el Partido Socialista sea la fuerza más votada y eso es lo que voy a defender.

¿Ahí se mide el éxito o fracaso del 28M?

Creo que esa es mi obligación. Dicho esto, soy una defensora de la diversidad y de la pluralidad.