“Unidad” y “estricto cumplimiento de la ética política”. Estas son las dos cualidades que ha destacado en la mañana de este lunes el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, sobre los 16 diputados que componen el equipo de gobierno de la institución provincial. Las declaraciones del también líder del PPCV se producen después de que la semana pasada los dos integrantes de Ciudadanos en el equipo de gobierno, la vicepresidenta, Julia Parra, y el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, abandonaran la formación liberal y pasaran al grupo de los no adscritos. Desde el partido naranja, precisamente, han vuelto a acusar a Mazón de gobernar la Diputación con dos tránsfugas, lo que definen como “corrupción institucional”. Tras la amenaza de ruptura del pacto de gobierno que lanzó Cs el pasado miércoles, en caso de que Mazón no cesara de sus competencias a Gutiérrez, el presidente ha manifestado que no acepta “ultimátums del sanchismo”.