En pleno enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Podemos a nivel nacional a cuenta de las reticencias de los morados a la hora de integrarse en la candidatura promovida por la vicepresidenta del Gobierno, acaba de alumbrarse en la Comunidad lo que los propios protagonistas consideran que es el Sumar valenciano. Y es que Unides Podem y EU han ampliado el pacto al que llegaron recientemente para concurrir juntos a las elecciones autonómicas, extendiéndolo a Alianza Verde y Los Verdes. Una confluencia a cuatro bandas a la izquierda del PSPV que también afectará a las candidaturas municipales de Alicante y Elche, y de la que no forma parte Compromís, que ha decidido acudir a las urnas en solitario.

De hecho, la sombra de los valencianistas, aunque sin citarlos, estuvo planeando este martes en la presentación del pacto. Fue el vicepresidente segundo del Consell y candidato a la Generalitat de Podem, Héctor Illueca, el que se encargó de resaltar que «hemos conseguido una alianza en la que están todos los que han querido dialogar. Quien no está aquí es porque no ha querido abrir ningún diálogo ni posibilidad de alianzas entre las fuerzas de la izquierda alternativa al PSPV». Estas declaraciones se producían después de que hace unas semanas el propio dirigente morado responsabilizara a Compromís de que Podemos no se hubiese integrado en Sumar, al tiempo que criticaba a sus dirigentes por no querer incorporarse a una gran coalición con ellos y EU en la Comunidad Valenciana, pero sí en Sumar a nivel nacional.

Las referencias al movimiento que promueve Yolanda Díaz no se quedaron ahí, toda vez que Illueca, tras insistir en la necesidad de aunar las fuerzas políticas de la izquierda, subrayó que «nosotros ya hemos sumado». Así, preguntado acerca de si la vicepresidenta hará campaña por él o por el cabeza de lista de Compromís, Joan Baldoví, el candidato de Podem respondió que «esa pregunta la ha de responder ella, yo puedo decir que hemos desarrollado hasta el límite la estrategia de unidad, aspiramos a una campaña unitaria tanto como sea posible, y a que venga a apoyarnos Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Ione Belarra, Irene Montero, Enrique Santiago, Pablo Iglesias y todas las personas representativas de nuestro espacio político».

En este sentido, añadió que «Sumar no se presenta a las elecciones. Yolanda dijo que no llegaba, pero yo sí llego. Nosotros estamos preparando un proyecto para la gente humilde de la Comunidad, para seguir haciendo políticas valientes. Quien no está aquí es porque no ha querido diálogo alguno ni abrir ninguna alianza», remarcó.

Por su parte, la candidata de EUPV y también consellera, Rosa Pérez Garijo, que expresó su confianza en que el pacto entre las cuatro formaciones contribuya a posibilitar un tercer Botànic, se refirió igualmente a este asunto, indicando que no vería «comprensible» que Yolanda Díaz, «una vicepresidenta del Gobierno de Podemos», hiciera campaña en la Comunidad Valenciana a favor de Compromís.

Y todo ello mientras el candidato de la formación aludida, Joan Baldoví, se ponía de perfil al afirmar que su formación está centrada en los comicios autonómicos, y que la presencia de la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar «no es una prioridad».

Por su lado, las formaciones ecologistas que han sellado la alianza con Podem y EU eludían referirse a esta cuestión. El coordinador de Alianza Verde, Julià Álvaro, sí señaló que «se trata de un momento clave a nivel a nivel social y económico», y que hay que poner en el centro las políticas de transición ecológica», mientras que la secretaria general de Los Verdes, Pura Peris, abogó por caminar hacia un territorio autonómico «con soberanía alimentaria, residencial, energética y social».

La alianza tendrá incidencia en las candidaturas municipales de Alicante y Elche, donde habrá integrantes ecologistas. Con todo, los liderazgos ya están decididos, con Manolo Copé, de EU, al frente de la lista en la capital de la provincia, y Moisés García, de Podemos, en la candidatura ilicitana.