Hay fumata blanca entre Podemos y EU para concurrir juntos a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. El principio de acuerdo se hará público este mismo miércoles en una comparecencia en la que estarán presentes los candidatos de ambas formaciones, Héctor Illueca y Rosa Pérez Garijo, que expondrán los contenidos del pacto. Ha sido tras múltiples reuniones, en pleno conflicto por Sumar, y prácticamente in extremis, teniendo el cuenta que el plazo para inscribir coaliciones ante la junta electoral finaliza el 14 de abril. Y, pese a que apenas han trascendido detalles, sí que se ha podido conocer que el entente también se extenderá a las tres capitales de provincia, donde, igualmente, se presentarán listas conjuntas. Este es el caso de Alicante, ciudad en la que, a falta de la ratificación definitiva por parte de las bases, es Manolo Copé, de EU, el que se perfila para encabezar la candidatura.

En un clima enrarecido en el seno de la izquierda valenciana a raíz de la presentación oficial de Sumar, Podemos y EU volverán a presentarse conjuntamente a los comicios autonómicos del 28 de mayo. Fuentes de ambas formaciones confirmaban a primera hora del martes que los equipos de negociación, tras varias semanas de reuniones, habían acordado un borrador con los contenidos de un acuerdo que ya se daba por hecho. Fue poco después cuando se formalizó la convocatoria para explicar los pormenores de este entente que, eso sí, tendrá que superar el veredicto de las respectivas militancias.

El hermetismo ha sido prácticamente absoluto, aunque fuentes de los dos actores implicados han aseverado que el pacto también afectará a las capitales de provincia, y que, al contrario de lo que sucedió en las últimas elecciones, en Alicante la candidatura estaría encabezada por EU, desplazando así a Xavier López.

Con todo, en la comparecencia de hoy se tendrán que desvelar cuestiones que no son precisamente menores, como todo lo referente a la candidatura autonómica, e incluso si la coalición repetirá como Unides Podem o, por contra, adoptará la nomenclatura que ya se ha aprobado en otros territorios nacionales, como es la de Podemos-EU.

El acuerdo se produce en un momento que ha coincidido con la irrupción de Sumar, plataforma de Yolanda Díaz que cuenta con todo el respaldo de EU, pero que, sin embargo, no dispone hasta el momento del aval de los morados. Pese a que esta circunstancia podría interpretarse como un obstáculo para el entendimiento, ambas formaciones han encontrado en Compromís un enemigo común al que atribuirle la responsabilidad de que en la Comunidad Valenciana no haya sido posible constituir un frente de izquierdas más amplio en las próximas elecciones. Así lo ha aseverado la propia Rosa Pérez Garijo, mientras que Illueca ha llegado a acusar a los valencianistas no solo de esta falta de confluencia a nivel autonómico, sino también de estar impidiendo el pacto de Podemos con Sumar.

Desde Compromís, sin embargo, negaban este martes que estén vetando a nadie dentro de la plataforma, al tiempo que recordaban que el enemigo real a batir por parte de las fuerzas de izquierda para poder reeditar el pacto del Gobierno del Botànic es la derecha y la extrema derecha.