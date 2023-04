La presentación de la candidatura del Partido Popular en Santa Pola, encabezada por Loreto Serrano, ha dejado uno de los momentos más divertidos en lo que va de la precampaña hacia las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo. El líder autonómico de los populares y candidato a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se arrancó a bailar en el acto bajo la música cantada por “Pepita de Santa Pola”. El dirigente popular, y el resto de los presentes en el escenario, acompañaron la canción con palmas y el propio Mazón se marcó unos pasos de baile ante la sorpresa de los asistente. “Yo soy Pepita, Pepita de Santa Pola. La gente dice que a mí se me va la olla”, llega a decir la cantante en un momento de su intervención.

Dirección General de Pesca

Más allá de esta divertida anécdota, el acto sirvió para que el presidente del PPCV y candidato a la Generalitat Valenciana se comprometiera en Santa Pola a crear la primera Dirección General de Pesca, con materia exclusiva en el sector pesquero “para dar de una vez por todas soluciones reales a los problemas de la pesca y al olvido al que han sometido al sector los gobiernos de Puig y Sánchez”. “La pesca, tan importante en nuestra tierra y que concentra en la provincia de Alicante el 70% de todas las cofradías de la Comunidad Valenciana, no puede carecer de interlocutores con la Administración”, dijo. “La Dirección General actual del Consell de Puig tiene competencias en otras materias y el sector de la pesca siempre es el último de sus prioridades. Pero eso se acaba con el gobierno del cambio. Nuestros pescadores tienen que salir a faenar con dignidad”, indicó. “El Consell de Puig no tiene en cuenta al sector primario. Deja indefensos a los pescadores y sin agua a los agricultores. No podemos permitir que se maltrate a quienes trabajan la tierra y el mar. Se acabó”, afirmó.

Asimismo, Mazón se comprometió a crear desde la Generalitat Valenciana vivienda social “porque hay gente que se está quedando en la calle” y garantizó que mejorará las conexiones de Santa Pola con la N-332 y la entrada y salida por Playa Lisa. Mazón añadió que Santa Pola seguirá “con una gran gestión con Loreto Serrano, que va a seguir dejándose la piel por su municipio y conmigo como aliado”. “Desde la Diputación de Alicante he demostrado que hay que apostar por Santa Pola, que hay que invertir en Santa Pola y en sus ciudadanos”, señaló. En esta línea, anunció que la institución provincial construirá el Centro de Día especial para personas con capacidades diversas.

Finestrat

En otro acto protagonizado el viernes, en este caso en Finestrat, Mazón aseguró que “será el gobierno del cambio el que levantará en Finestrat el primer instituto de Secundaria para que centenares de jóvenes dejen de desplazarse a diario a otras localidades para estudiar”. Mazón se comprometió a hacer realidad a partir del próximo mes de mayo la construcción del primer IES de la localidad, “porque no es de recibo que los jóvenes de Finestrat tengan que subir cada mañana a un autobús y desplazarse kilómetros hasta La Vila para estudiar. Ellos merecen quedarse en Finestrat, de la misma manera que la localidad necesita un nuevo colegio que el gobierno del cambio del PP pondrá en marcha".