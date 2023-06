No ha sentado nada bien entre determinados sectores de Podemos que en el proceso de negociación para integrarse en Sumar se haya vetado en las listas a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Así se constata en la cuenta de Instagram del círculo de Podemos Playas, en Alicante, donde se arremete contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en un montaje fotográfico en el que aparece junto al exdictador Francisco Franco; el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; y el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, bajo la leyenda "por favor, gallegos, no nos exportéis más iluminados".

Pero no es el único elemento que aparece colgado en este mismo perfil criticando a Díaz. La fotografía de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo también aparece sobre la palabra "vetar", en lo que pretende ser un juego de palabras con "votar", al tiempo que se cita al ex líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, para señalar que en su momento "ya advirtió que saldrían traidores para intentar cargarse a Podemos desde dentro de la izquierda. Siempre estuvo con Podemos y hoy sentiría asco del montaje de Sumar".

Y ahí no queda la cosa, porque la cuenta de Instagram contiene toda una retahíla de reproches. Así, en otro de los elementos se hace referencia a unas declaraciones del diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, que le habría espetado a Díaz que "útil es pactar a cambio de financiación suficiente para apuñalar a quienes te pusieron donde estás". Todo ello aderezado con mensajes como "no es la vida la que separa a la gente, es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo o la falta de respeto", o "Sumar iba de a cuánta gente se podía meter dentro, no de a quiénes había que dejar fuera". Y para remachar, una fotografía de Irene Montero, rotulado con la frase "no se veta".