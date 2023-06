La hecatombe sufrida por el PSPV-PSOE en las elecciones del pasado 28 de mayo tuvo su punto y seguido este mismo sábado, coincidiendo con la toma de posesión de los alcaldes y alcaldesas en 140 municipios de la provincia. Sólo Alcalalí, donde Compromís ha recurrido el escrutinio, se quedó sin investidura. El PP no sólo retiene sus grandes municipios, como Alicante, Torrevieja y Benidorm, sino que también recupera Elche, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Crevillent y Xàbia, merced a los pactos con Vox. De hecho, al final, en la provincia sólo han cuajado estos cinco acuerdos del PP con los ultras, en el caso de Xàbia, además, con el apoyo de Ciudadanos por Jávea.

En total, 65 alcaldías teñidas de azul, 47 de ellas con mayoría absoluta y, sobre todo, la vara de mando en los seis municipios más poblados de Alicante, incluido Elche, segunda ciudad de la provincia y tercera de la Comunidad Valenciana. Allí, los populares, a través del apoyo de la formación de Santiago Abascal, se enfrentan a su segundo mandato en 44 años de democracia, dejando, además, a Alejandro Soler, secretario provincial del PSOE, en plena batalla orgánica, sin gobierno en su principal dominio, por más que los socialistas fueran la fuerza más votada.

Así las cosas, los de Carlos Mazón -que optó por asistir a la investidura de la alcaldesa de València, Maria José Catalá- obtienen 18 alcaldes más. Siguen, pues, en la línea ascendente que empezaron a registrar en 2019, cuando en la provincia de Alicante se concentró la mayor cuota de poder del PP en toda la Comunidad Valenciana, tras la debacle de 2015. Unos números que acabaron teniendo una influencia decisiva en el último mandato, con pulsos contantes del PP con el tripartito de izquierdas que gobernaba en la Generalitat, en particular desde la Diputación, la principal institución controlada por los populares, y la presencia contante del Ejecutivo autonómico en esta provincia, con Ximo Puig, a la cabeza, sin que eso parezca que le haya dado demasiado rédito. Hasta 19 alcaldías, pero sólo seis mayorías absolutas por encima de lo que conseguido hace cuatro años, y lejos, muy lejos, de lo cosechado en 2011, con 96 municipios y 75 mayorías absolutas tras las investiduras que siguieron a las elecciones municipales de aquel año. El PSPV, mientras tanto, pasa de 57 alcaldías a 44, y se queda con 33 mayorías absolutas, frente a las 34 de 2019.

Compromís, pierde uno de sus principales bastiones, Crevillent, pero aguanta al frente de 15 localidades

Todo en un contexto, a la sazón, en el que el PP vuelve a la senda de la mayoría absoluta en la Diputación, tras dos mandatos en minoría en los que aguantó gracias al apoyo inicial de Ciudadanos, por más que sus diputados acabaran como no adscritos. Una formación como la naranja que se queda sin alcaldías. No obtiene ni la de Daya Nueva. Al igual que sucede con Vox, que se queda sin varas de mando, pese a su auge. Entra, eso sí, en ejecutivos como los de Elche, Orihuela o San Vicente del Raspeig, precisamente en aquellos en lo que se ha producido vuelco. También Podemos, sin demasiada implantación municipal en esta provincia, se queda sin alcaldes, algo lógico tras el desastre que se confirmó para los morados en 28M, sin representación si quiera en las Cortes Valencianas.

En cuanto a Compromís, pierde uno de sus principales bastiones, Crevillent, que pasa al PP. Los valencianistas conservan 15 alcaldías, en particular en la zona norte de la provincia como fortín, tres menos que hace cuatro años, y con la mitad de mayorías absolutas.

De entre las ciudades de más de 50.000 habitantes, el PSOE sólo retiene Alcoy y Elda, además, por el acuerdo con Compromís y Elda para Todas-EU. De entre los 26 municipios de más de 20.000 censados, los socialistas tendrán ocho alcaldías, porque también entrarían Dénia -cesión del último año de la presidencia de la Corporación a Compromís de por medio-, Petrer -el primero de los grandes con mayoría absoluta socialista-, Villena -tras un pacto con Los Verdes que se hizo de rogar-, Novelda, Ibi -tras la pugna con el PP en la Junta Electoral-, y l’Alfàs.

Mientras tanto, Aspe, al igual que Monforte del Cid, seguirán gobernados por EU; Altea se mantiene en manos de Compromís tras las negociaciones con el PSPV; y Ana Sala, alcaldesa popular en el mandato recién acabado, renueva como regidora, pero por Somos Calpe, tras el acuerdo con socialistas y valencianistas, y convierte al municipio calpino en el único de más de 20.000 habitantes gobernado por un partido «independiente». Todo tras la batalla que se abrió en el PP por la designación de César Sánchez como alcaldable, lo que terminó con la alcaldesa popular como tránsfuga y creando unas nuevas siglas que le permiten hacerse con el bastón de mando.

No ha sido, no obstante, el único pacto antinatura que marcó la jornada de este sábado. Ahí está el acuerdo entre Compromís y PP, que deja al PSPV sin la Alcaldía de l’Alqueria d’Asnar en beneficio de los valencianistas. Primera vez que el socialista Jaume Pascual, alcalde decano de España que había gobernado el municipio desde 1979, no se había presentado a los comicios, y cambio de gobierno. Más insólita si cabe es la situación de Daya Nueva. El socialista Pablo Girona se ha convertido en alcalde con los votos del PP, apeando así a Cs del único Ayuntamiento que aspiraba a amarrar en la provincia de Alicante, pese a que Inmaculada Vicente encabezaba la lista más votada, la de los naranja. Y no menos perplejidad causó el acuerdo hecho público el viernes en Polop, por el que Compromís optó por decantarse por el PP, tras el empate a seis concejales entre la formación de Ximo Puig y el partido de Carlos Mazón.