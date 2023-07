El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha querido que sus primeras palabras tras la toma de posesión estén en línea con su discurso en las Cortes. Ante numeroso publico y autoridades, donde ha destacado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el nuevo jefe del Consell ha señalado a los medios que "he pensado que lo más importante no es lo que está sucediendo aquí (en referencica al Parlamento autonómico), sino que lo primero que he pensado es en la gente que ahora pasándolo ma, que puede estar en un hospital, o que está buscando trabajo o que está en una situación de vulnerabilidad y que no tienen la suerte de los que estamos aquí, empezando por mi".

Mazón toma posesión como presidente de la Generalitat Así que despuñes de jurar el cargo, Mazón ha reiterado que "lo primero que se me ocurre y que me apetece y que quiero trasladar es que, más que ilusión y fiesta, quiero trabajar lo antes posible para todo el que no está aquí, todo el que no está disfrutando de estte acto que es la inmensa mayoría de los valencianos". Para el jefe del Ejecutivo valenciano, "miándoles a los ojos (a los valencianos), hoy nos ponemos a trabajar para intentar mejorar su vida". El "president" ha asegurado que quiere que su primera refelxión sea para más de cinco millones de valencianos. "Hay que estar más cerca de ellos que de lo que está ocurriendo hoy aquí". Por último, y antes de encaminarse al Palau de la Generalitat Valenciana, donde le esperaban cientos de invitados, Mazón ha confirmado que tiene la lista de miembros del Consell pensada y con un escurridizo "próximamente" ha concluído la atención a medios. A finales de semana, se apuntó a que sería el miércoles cuando se diera a conoer la lista de consellers, aunque algunas fuentes apuntan a que se podría adelantar a este martes.