El alicantino Carlos Mazón, que fue investido presidente de la Generalitat Valenciana el pasado jueves con el apoyo de 53 de los 99 diputados del hemiciclo (los que suman el PP y Vox), ha tomado este lunes posesión del cargo en las Cortes Valencianes. Mazón ha recuperado el Gobierno autonómico para el PP tras dos mandatos del pacto del Botànic presidido por el socialista Ximo Puig, gracias a su victoria electoral el pasado 28 de mayo y al acuerdo alcanzado con Vox para formar un gobierno de coalición. Al igual que hizo el pasado jueves, Mazón ha mostrado un tono conciliador. “Tiendo la mano a todos, no solo a los partidos políticos, sino al conjunto de la sociedad. Hoy es el día de la humildad, el compromiso y el juramento”, ha manifestado el nuevo presidente en su discurso en el Parlamento autonómico.

Mazón ha tomado posesión del cargo con una llamada a "la conjura colectiva" para asumir los retos que tiene la Comunidad y a la "ambición por superar conformismos", por el autogobierno y por "la calidad de vida, la libertad y los servicios públicos". El séptimo presidente de la Generalitat -el quinto del PP- ha formulado a continuación una proposición al Parlamento valenciano, en la que ha asegurado que durante su mandato "no faltará la única herramienta eficaz para abordar con éxito nuestra encrucijada, la conjura colectiva". Ha destacado que allí donde se mire "hay trabajo que hacer" pues se necesitan "hospitales, escuelas, carreteras, trenes, centros de mayores, universidades, mejoras en el comercio, en el campo, en la pesca…", pero ha defendido que todo eso puede hacerse y se hará.

Retos

De la misma forma que la pasada semana, el dirigente alicantino ha ido intercalando el castellano con el valenciano durante su intervención. “Ante los retos, nos corresponde valentía y determinación. Solo la humildad de pedir la ayuda y pedir la convocatoria de caminar juntos nos puede llevar al éxito”, ha continuado en su intervención. “Mi objetivo como presidente de esta tierra es reclamar la igualdad de oportunidades para que todos seamos libres. Siglos de historia nos permiten estar hoy aquí defendiendo lo que creemos y amamos. Los ciudadanos de Alicante, Valencia y Castellón merecían un cambio que hoy comienza de manera inmediata”, ha apostillado Mazón, que ha finalizando garantizando su lealtad al Estatuto de Autonomía, a la Constitución y al Rey.

Al acto protocolario han asistido invitados como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el líder del PP de Aragón, Jorge Azcón; la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, o la presidenta de la Asamblea de Extremadura, la socialista Blanca Martín. También representantes de la sociedad civil valenciana y otros cargos políticos como los alcaldes de València, Alicante y Castelló de la Plana, los populares María José Catalá, Luis Barcala y Begoña Carrasco. Ante la puerta principal de las Cortes, varios simpatizantes del PP han esperado a Mazón con una pancarta y banderas de España y de la Comunidad.

El nuevo gobierno no se conocerá, previsiblemente, hasta el miércoles, que es cuando Mazón tiene previsto anunciar la composición del Consell que compartirá con Vox. De momento, lo único que se conoce del futuro gobierno de la Generalitat es que Vox tendrá la Vicepresidencia primera y la Conselleria de Cultura, que dirigirá el extorero Vicente Barrera, así como las consellerias de Justicia y de Agricultura.

Trabajo

Ha asegurado que se pondrá a trabajar desde el Consell "lo antes posible" para "todo el que está ahora mismo pasándolo mal, que puede estar en un hospital, o que puede estar buscando trabajo, o que está en una situación de vulnerabilidad". Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras su discurso de toma de posesión en la sesión que se ha celebrado este lunes en las Cortes. "Mientras estaba haciendo el juramento y mientras estaba dando el discurso, de verdad que estaba concentrado en lo que estaba diciendo, pero he tenido una sensación que me apetece mucho compartir con vosotros", ha comenzado Mazón. Ha explicado que, mientras miraba a los invitados, ha visto "la alfombra roja, el palacio, la institucionalidad del momento": "Y de repente he pensado que lo más importante no era lo que estaba ocurriendo aquí, sino la gente que está afuera, que no está con chaqueta y con corbata ni con traje, y que está ahora mismo pasándolo mal".