Pasada la toma de posesión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, el alicantino, a priori, se tomará 48 horas para hacer públicos los nombres de las personas que le acompañarán en su Ejecutivo. Entre otras cosas, por la carga simbólica que tendría dar a conocer a su Gobierno un 18 julio. Eso no quita para que este lunes en no pocos corrillos se especulara, y no poco, con la presencia que va a tener la provincia de Alicante en el nuevo Consell, tanto por lo que respecta a los propios consellers como al segundo escalafón. Tanto es así que en estos momentos hay dos nombres alicantinos que, salvo giro de guion en las próximas horas, están llamados a tener un papel clave en el Gobierno autonómico: la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes; y el diputado autonómico y persona de confianza de Mazón, José Antonio Rovira.

Profesional respetada no sólo en el sector turístico, sino también en círculos empresariales por su trayectoria, Nuria Montes podría estar al frente de una macroárea económica muy enfocada a los sectores productivos, que, además, tendría su sede principal en Alicante. Asumiría, en este sentido, la Conselleria de Turismo, Industria, Comercio e Innovación. Con ello, no sólo se mantiene un área con competencias en Innovación, sino que, además, se le trata de dar un enfoque más económico si cabe, ya que en la última legislatura -la del segundo Botànic- la conselleria englobaba Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Por otro lado, se recupera la Conselleria de Turismo por primera vez desde los tiempos del PP, desde 2015. No en vano, en las dos últimas legislaturas, las competencias en materia turística dependían directamente del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a través de una Secretaría Autonómica. Así las cosas, no sólo se cumple con una reivindicación histórica de Alicante desde hace mucho tiempo, la de tener una Conselleria de Turismo, sino que, además, tendría su sede en la provincia. Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, empezó su andadura en Hosbec en 1995, organización a la que ha estado ligada desde entonces. La pasión por el sector al que se dedica, de hecho, le ha llevado a asegurar en redes sociales como LinkedIn que «trabajar en la industria de la felicidad es una de las cosas más bonitas que me ha deparado la vida profesional». Nuria Montes, como secretaria general de la patronal hotelera, ha sido una de las voces más beligerantes contra la tasa turística que aprobó el Botànic hace ahora un año. Todo cuando, a la sazón, el nuevo presidente de la Generalitat siempre ha subrayado que una de las primeras medidas que tomará como jefe del Consell será derogar el impuesto a las pernoctaciones turísticas. Ahora bien, su conocimiento del tejido asociativo empresarial no se limita sólo a Hosbec. Está en el pleno de la Cámara de Comercio de Alicante, en la junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en la junta directiva de la CEOE y en la del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), y también es secretaria de la Fundación Visit Benidorm y tesorera de la fundación FRAX. José Antonio Rovira, por su parte, asumiría la Conselleria de Educación y Universidades, que en el último Ejecutivo del PSPV, Compromís y Unides Podem se acabó desgajando en dos departamentos distintos. Por un lado, estaba Educación, Cultura y Deporte; y, por otro, Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. El nombre de José Antonio Rovira ha estado en todas las quinielas prácticamente desde que el PP y Vox alcanzaran el pasado 13 de junio un principio de acuerdo para gobernar la Generalitat Valenciana. En aquel momento Carlos Mazón ya dejó claro que consideraba «claves» áreas como Sanidad y Educación, y que, por tanto, el PP se quedaría con las competencias en estas materias, mientras que su socio de gobierno, Vox, tendría una vicepresidencia que incluye el área de Cultura, al frente de la que estará el torero Vicente Barrera; así como la Conselleria de Agricultura; y la Conselleria de Justicia, Interior y Gobernación. Mazón se pone los primeros deberes en Sanidad: reducir las listas de espera y acabar con los SAMU sin médico Diputado autonómico, Rovira es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada y Política Económica de la Universidad de Alicante. Sin embargo, su experiencia en el sector educativo va más allá de la Universidad. Fue director general de Personal de la Conselleria de Educación entre 2001 y 2007, y director territorial de la Conselleria de Educación en Alicante entre 2013 y 2014. Una trayectoria que ahora le avalaría para asumir la gestión de Educación y Universidades, por el conocimiento que tiene del terreno. En cualquier caso, el nombre completo de todos los consellers, en principio, los debe hacer públicos Carlos Mazón este mismo miércoles, sobre todo porque la intención es que el primer pleno del Consell tras el relevo en el Gobierno autonómico se celebre antes de que acabe esta semana.