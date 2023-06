El futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, situó durante su campaña previa al 28M a la sanidad como la gran prioridad para el Partido Popular. Pasadas las elecciones, este hecho no ha cambiado. Prueba de ello es que, entre los primeros deberes que se ha marcado el líder autonómico del PP, se encuentra reducir las listas de espera y acabar con las ambulancias del SAMU que circulan sin médico. Otra prueba de la importancia que concede el PP de Mazón a la sanidad es que el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, eligió València para presentar su programa en este ámbito de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, un plan de choque que pasa por la contratación de más médicos y por dar respuestas a la problemática de la salud mental.

Como ha venido haciendo desde hace meses, Mazón denunció «el desastre y el colapso» que vive la sanidad valenciana. En este sentido, destacó la importancia para su futuro Consell de contar con «un gran aliado al frente del Gobierno de España», en referencia a Feijóo, del que señaló que es «un hombre que conoce la sanidad, que ha gestionado la sanidad, y que conoce la prioridad que tienen los mejores profesionales bien arropados». El futuro presidente de la Generalitat también subrayó que «gran parte del cambio» que aportará su Gobierno llegará en materia sanitaria.

Programa

El alicantino celebró que fuera la Comunidad Valenciana el escenario escogido para presentar el programa sanitario del PP, puesto que, a su juicio, se trata de un territorio en el que se está viviendo «uno de los mayores desastres de España». En su intervención, el líder del PP valenciano apostó por «acabar con las listas de espera ya, reconocer a los sanitarios en vez de que se condene por su desprotección, y acabar con que haya ambulancias del SAMU circulando sin médico». Además, reivindicó la necesidad de que «no haya zonas de segunda y de tercera en función de si vives en el extrarradio, en zonas de difícil cobertura o en la capital» y de «que se acabe el prejuicio ideológico y lingüístico con los sanitarios».

Dentro de sus peticiones a Feijóo, en función de que el resultado del 23J depare un cambio al frente del Ejecutivo, Mazón proclamó: «Necesitamos un Gobierno de España que apoye las tres palabras que más hemos repetido los últimos meses: en primer lugar, sanidad pública; en segundo lugar; sanidad pública; en tercer lugar; sanidad pública». Por último, defendió que «no puede haber sanidad pública universal y gratuita si no es eficaz, si no se hace como se tiene que hacer y si no se trabaja ayudando a los que nos ayudan a estar sanos».

Tras la intervención de Mazón, fue Feijóo el encargado de cerrar el acto sectorial celebrado por el PP en València. El líder nacional anunció un plan de choque para la Atención Primaria, que pasa por la contratación de más médicos y por situar como prioridad el tratamiento de la salud mental. Feijóo presentó una decena de medidas, entre las que también se encuentran una nueva Ley General de Sanidad, la atención de las enfermedades raras o el refuerzo de la lucha contra el cáncer. Si gana las elecciones, prometió una oferta pública adicional de mil nuevas plazas MIR al año.

«Mazón habló constantemente en campaña de los problemas de la sanidad valenciana y por eso he querido venir a València», indicó Feijóo, que aseguró que, «después de cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez, hemos comprobado que la sanidad nunca formó parte de las prioridades». Otro de los mensajes que le trasladó al futuro presidente de la Generalitat es el de que se va a «encontrar con una Hacienda llena de deudas y va a ver que tiene que destinar muchísimo dinero a pagar los intereses de la deuda».

En un momento en el que el debate en la política nacional gira en torno a los distintos pactos territoriales que el PP y Vox están alcanzado, Feijóo opta por pasar página hablando de políticas públicas y compromisos electorales. El de este martes en València fue el tercer acto consecutivo que protagonizó, tras pasar por Salamanca y Barcelona, unos encuentros en los que ha desgranado sus propuestas para las familias o en materia económica, al tiempo que ha acusado al «sanchismo» de «asustar a la gente».