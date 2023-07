¿Qué puede hacer la izquierda para remontar el resultado que obtuvo en las urnas el 28M?

Para la izquierda el escenario fue dramático, porque los resultados no fueron buenos. Perdimos espacios de poder importantes. Ahora bien, si hemos logrado alcanzar un acuerdo en diez días todas las organizaciones del espacio de la izquierda alternativa, es porque hemos hecho la lectura correcta. Aunque el contexto de partida no es el deseado, ha servido para agitar de la solapa a las formaciones de izquierda y a los votantes para saber que el día 23 hay que levantarse y votar.

¿Cuál es su propuesta ante los problemas que hay en Alicante con las infraestructuras?

En lo referente a la movilidad, el ferrocarril es la apuesta decidida de nuestra candidatura. También hablamos de la necesidad de infraestructuras hídricas que le debe el Estado a las comarcas del sur desde hace años. Tenemos que afrontar los desafíos del siglo XXI con tecnología del siglo XXI, asumiendo que las cuencas hidrográficas del país se han reducido. Todo esto hay que financiarlo, esa es la cuestión clave. Ahí entramos en polémica con el PSOE, nosotros llevamos más de una década reivindicando la necesaria reforma del sistema de financiación autonómico.

En su programa ponen el foco en cuestiones como la precarización o la conciliación...

La precarización es especialmente dramática en la provincia de Alicante. Si en otros lugares han conocido sus estragos, aquí estamos doctorados. Hay un porcentaje muy elevado de economía sumergida, sobre todo en el sector servicios. Proponemos trabajar en un plan económico en el que el Estado ponga en marcha iniciativas que generen empleo de calidad. La reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz es un ejemplo de buen resultado.

¿Cuál es el modelo que proponen para el sector turístico?

El turismo es una de nuestras industrias más importantes. Pero no es el único sector, por lo que hablamos de diversificar la economía. El modelo de monocultivo es muy precario. Cuando las cosas van mal, el primero que lo paga es el turismo. Todo no puede ser ladrillo y playa. Hay pequeñas y medianas empresas en la provincia que se dejan la piel innovando. Aquí tenemos mucho conocimiento acumulado durante años que se pierde porque el Estado no es capaz de poner a funcionar el talento.

¿Cómo es la relación que mantiene la izquierda más a la izquierda con el PSOE?

Es una relación que siempre ha estado cortada por el mismo patrón. Nosotros trasladamos una prisa que el PSOE solo asume en momentos electorales. Lo honesto es tener prisa siempre o no tenerla nunca. No creemos que haya que desacelerar el ritmo de las reformas. Cuando llega el momento de decidir, hay que estar del lado de la gente. El PSOE titubea cuando tiene las presiones de determinados poderes. Nadie nos puede pedir contemporizar.

Y en la derecha, ¿qué le parecen los pactos entre el PP y Vox?

Lo que estamos viendo ahora solo es una muestra simbólica de lo que se nos viene. Es terrible retroceder años y que haya gente que no sepa qué es la violencia machista y los niños huérfanos que deja. Detrás de esto, viene la pérdida de derechos, como los del colectivo LGTBI, las mujeres, los colectivos desfavorecidos, los migrantes, los trabajadores... La gente tiene que imaginarse lo que sería de este país con Abascal en la Moncloa y el BOE en la mano.

¿De qué manera ha afectado la pandemia a la forma de actuar en el mundo de la política?

La pandemia ha removido muchas conciencias y hemos visto que la única forma de salvarnos es con respuestas colectivas. El sálvese quien pueda nos lleva a todos al hoyo. Los españoles fuimos conscientes de que necesitábamos un sistema de salud pública en la pandemia y un Estado detrás que garantizase ingresos a las empresas para que no dejaran a miles de personas sin empleo. La propuesta de la derecha nos lleva a todos al cementerio. La consigna del que nadie se quede atrás es muy importante para ver que la salida es colectiva.

Uno de los debates que más se agitó de cara al 28M desde la izquierda fue el de la vivienda, ¿ha variado algo en este tema?

No. Lo primero que se tiene que hacer es aplicar la ley. En la Comunidad veríamos los resultados más espectaculares. A medio plazo tiene que haber una implicación de las administraciones para construir vivienda pública. Algún día tendremos que afrontar el dilema de los 3,8 millones de viviendas vacías. El mecanismo de mercado ha fallado. Si no hay una intervención pública decidida vamos a tener muchas generaciones de jóvenes lastradas.

La emergencia climática aparece como cuestión transversal para todas las materias...

En muchas comarcas de la provincia no hace falta pedagogía sobre esta cuestión, podrían dar lecciones al resto del país. Insistimos en la necesidad de garantizar la soberanía autonómica, con infraestructuras de desalinización, por ejemplo. El Estado tiene que garantizar un sistema de seguros públicos para que los agricultores no se conviertan en financieros de sus cosechas.

Una vez puestos sobre la mesa estos asuntos, ¿qué es lo que está en juego en las urnas?

Son las elecciones más importantes para nuestra generación. O damos un salto al pasado de 40 años o avanzamos 10 años. No nos vamos a quedar como estamos. Eso nos tiene que llamar a todos para acudir a las urnas. Esto, que es menos material, tiene una traducción muy concreta en la provincia. Aquí nos estamos disputando un segundo escaño entre Sumar y Vox. El voto de los alicantinos va a decidir si colocamos en el Congreso a un señor de ultraderecha o una profesional como Imma Orozco.