El vicepresidente primero del Consell y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha presentado en Les Corts las líneas de actuación para la próxima legislatura, donde ha anunciado que los criterios que guiarán el trabajo de la Conselleria serán la libertad, el respeto a la Ley y el uso racional de los fondos públicos.

Barrera ha avanzado que impulsará la Ley de Mecenazgo, dotando a la Oficina de contenido efectivo y de recursos materiales y humanos para impulsar “una cultura participativa, dando a conocer las posibilidades de intervención de los ciudadanos y las empresas en iniciativas culturales, así como los estímulos fiscales existentes”.

En su comparecencia, ha destacado la importancia que el nuevo Ejecutivo valenciano va a otorgar a la cultura y al deporte. “Prueba de ello, es que, por primera vez ha adquirido el rango de vicepresidencia”, ha resaltado.

El vicepresidente ha señalado que los criterios que guiarán su gestión son la libertad cultural, el respeto a la Ley promoviendo una cultura “sin buenos y malos, sin cenicientas arrinconadas, para que nunca nadie se sienta discriminado” y el uso racional de los fondos públicos, con sinergias entre el sector público y privado que fomenten la iniciativa privada con criterios de calidad.

“Como administración pública debemos permitirlo todo, pero no tenemos obligación de promocionar todo. En este sentido, y quiero que se me entienda bien, esta Conselleria y este vicepresidente no va a dar ni una rendija de espacio a ideas que van en contra de nuestra Constitución. Se acabó el movimiento cultural pancatalanista, colonialista y anexionista con el dinero de los valencianos”, ha afirmado Vicente Barrera.

Barrera se ha comprometido a “poner fin a todo tipo de marginación o persecución política”. “La cultura es, por definición, un espacio de encuentro y de libertad. Y así lo será durante esta legislatura.”, ha aseverado.

Plan de Fomento Lector

El responsable de la política cultural y deportiva de la Generalitat Valenciana ha indicado que creará un Plan de Fomento Lector eficaz que desarrolle el hábito lector y beneficie a toda la sociedad, en contraposición con el Plan de Lectura del gobierno del Botànic que con un presupuesto de 49 millones de euros sólo aplicó el 3 %.

En artes escénicas, ha avanzado que redefinirá los criterios de asignación de los proyectos para que “los baremos dejen de ser ideológicos y lingüísticos y empiecen a puntuar el talento, la calidad artística y el impacto social”. Además, se potenciará la conexión con el teatro clásico nacional y el valenciano en ambas lenguas, así como la creación teatral moderna y contemporánea. Por otra parte, se diseñará una red de propuestas escénicas para las tres provincias para potenciar el teatro, la música, la danza y la literatura.

También ha propuesto que en el año 2025 se rendirá homenaje a la autora María Beneyto, en el centenario de su nacimiento, y creará la Ruta de Jaume I con un recorrido por la geografía que reúna efemérides literarias.

Proteger el patrimonio

En su intervención, el vicepresidente primero ha anunciado que aumentará progresivamente el presupuesto para preservar, restaurar y divulgar el patrimonio cultural valenciano.

Entre otras líneas de actuación, ha desvelado que finalizarán el plan integral para la rehabilitación del Teatro romano de Sagunto, la muralla almorávide de Elche, la muralla de Xàtiva, el palacio Ducal de Gandia y la rehabilitación del Santuario de San Juan de Peñagolosa en Castellón.

Ha insistido en reactivar el ‘Año Sempere’ cuya comisión de trabajo está sin constituir y las actividades sin dotación económica. “La generosidad del artista de Onil, Eusebio Sempere, con la ciudad de Alicante, tiene que ser recompensada, por lo que solicitaremos que la estación de tren de Alicante pase a denominarse ‘Alicante Eusebio Sempere’”, ha asegurado.

Según ha anunciado Barrera, en la agenda de la conselleria también se encuentra la rehabilitación del Centro del Carmen y dotar al Museo de Bellas Artes de una estructura de gestión eficiente, moderna y con los servicios de un museo referente.

En cuanto al monasterio de San Miguel de los Reyes el vicepresidente valenciano ha manifestado que urge una intervención inmediata debido a su pésimo estado de conservación y falta de sistema contra incendios y de seguridad. “Ya hemos iniciado acciones pertinentes para dar solución a esta negligencia” heredada del Botànic, ha explicado.

Inspección deportiva

En relación al Deporte, el vicepresidente valenciano ha indicado que se trabajará para mejorar los beneficios fiscales para las familias en torno a la práctica de la actividad física y el deporte. Para ello, instarán al Gobierno de España a que reduzca el IVA de los servicios deportivos al 10 %, favoreciendo así la práctica deportiva y la salud de los ciudadanos.

Además, se ha comprometido a poner en marcha la inspección deportiva, prevista en la Ley desde 2011, que sigue sin implementarse, con la que se garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales en instalaciones, equipamientos, titulaciones y entidades deportivas.

Barrera ha señalado que, como región marítima “de referencia”, buscarán recuperar “la importancia de los deportes náuticos”, y propondrán la creación de un gran centro de Actividades Náuticas Deportivas en la Marina de Valencia.

Por último, Barrera ha dicho que desde su Conselleria se dará “especial protección” al deporte paralímpico y se apoyará al deporte autóctono de la Pilota, así como a las actividades deportivas tradicionales.

Grupo popular

Por su parte, la portavoz de Cultura del grupo popular en las Cortes, Paqui Bartual, ha señalado en su intervención que “este Gobierno no ha venido a dividir ni a confrontar con políticas extremistas”. Paqui Bartual ha señalado en su intervención en el pleno de las Cortes que “hay una apuesta firme de este Gobierno por la protección y la defensa de la identidad, valores e intereses del pueblo valenciano”. Bartual ha afirmado que “nadie debe decirnos como hemos de querer y amar nuestra cultura. Este gobierno no ha venido a dividir ni a confrontar con políticas extremistas como durante estos últimos años se han llevado a término durante dos legislaturas en las que no han defendido lo nuestro. Lo nuestro es lo valenciano y no lo catalán. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Lo nuestro es lo valenciano. Lo nuestro es la Comunidad Valenciana y no el país valencià”.

Grupo socialista

En cuanto al grupo socialista, el portavoz de Cultura en las Cortes, Jose Chulvi, ha criticado que Mazón le haya entregado la cultura valenciana a Vox, un área “donde las sociedades se juegan sus valores y su personalidad en un mundo global”: “La cultura valenciana está en manos de aquellos que van de la mano del neofascismo y el trumpismo, de los ultras que solo conocen la cultura del odio”. Así lo ha señalado tras la comparecencia de Barrera, a quien le ha recordado que su mandato será recordado como el de “la vuelta a la censura”: “Recordaremos de usted que fue un inquisidor del siglo XXI, un conseller de Cultura que consintió desprecios a nuestra lengua y la cancelación de espectáculos”. En ese sentido, el portavoz socialista de Cultura ha criticado la presencia de Barrera como administrador de siete empresas, una cuestión “incompatible con su cargo” y el “lamentable episodio protagonizado por su hermana en la televisión pública valenciana, que quieren silenciar”. Por ello, Chulvi le ha pedido explicaciones de su trabajo “en estos 63 días”, y le ha preguntado “cómo es posible que su agenda esté vacía”:” Ha estado desaparecido, no lo hemos visto ni en los medios de comunicación”, ha destacado.