Tras conocerse la semana pasada las claves de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley del Fondo de Cooperación, se daba por descontando que la polémica iba a regresar al pleno de la Diputación de Alicante, celebrado este martes. El grupo socialista presentó una moción para reclamar los más de 95 millones que considera que los municipios de la provincia han dejado de recibir por la negativa del Partido Popular a aplicar el plan inversor municipal que impulsó el Gobierno del Botànic.

Más allá de la moción, los socialistas, a través de su portavoz, Vicente Arques, aludieron directamente al presidente, Toni Pérez, en el turno de ruegos y preguntas para que ofreciera su postura sobre esta cuestión, momento en el que el también alcalde de Benidorm apeló a la autonomía de la Diputación frente al Fondo de Cooperación. Los asuntos de política nacional salpicaron igualmente la sesión, ya que el PP y el PSPV se enzarzaron a raíz de la amnistía a los independentistas como parte del proceso de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en esta ocasión tras una moción presentada por el grupo popular.

Toni Pérez defendió en el pleno que la posición de la Diputación frente al Fondo de Cooperación «será siempre la defensa de la autonomía local y de los 141 municipios y tres entidades menores de la provincia a los que se debe». Arques le preguntó sobre la posible participación de la institución provincial en este programa de cara al próximo año. «Estaremos al lado de los municipios y esperamos poder hacerlo sin que se vulnere nuestra autonomía como Administración local,con una participación voluntaria y atendiendo las necesidades de los ayuntamientos», manifestó el máximo dirigente.

Siete años

Previamente a la intervención de Toni Pérez, el grupo socialista había presentado una moción con la que apremiaba a la Diputación a adherirse al Fondo de Cooperación, ya que consideran que durante los últimos siete años los municipios alicantinos han dejado de recibir 95 millones por la negativa popular. Por este motivo, reclaman que el plan inversor se incorpore en el presupuesto del próximo 2024 y que también se abone con carácter retroactivo lo que se ha dejado de ingresar en los últimos años. La moción presentada por los socialistas fue rechazada por el PP y Vox.

El pleno empezó con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género y por los fallecidos en el incendio en las discotecas de Murcia, y el otro gran debate que dejó fue en torno a la amnistía. En este caso, fue el grupo popular el que presentó una moción para que la Diputación se manifieste en contra de «pagar el precio político que pide el independentismo», propuesta que contó con el voto favorable de Vox, pese a que el PP no incluyó las dos enmiendas de los ultras, y con la oposición del PSPV y Compromís. «La amnistía es indefendible. No se puede apoyar a alguien que ha dicho que, si regresa a España, volverá a hacer lo mismo», señaló la diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, encargada de exponer la moción popular. El grupo socialista se negó a debatir este punto y lamentó que al pleno se lleven asuntos sobre los que no tiene competencias la institución.