Finalizado el mandato comprendido entre 2019 y 2023 en la Diputación de Alicante, los tres diputados que más han incrementado su patrimonio desde el comienzo del periodo hasta el final han sido Javier Gutiérrez, Alejandro Morant y Miguel Millana. Esto se puede comprobar comparando la publicación del registro de bienes y derechos patrimoniales que hicieron en 2019, cuando entraron al Palacio Provincial, con la que han hecho este año, con motivo de su salida. El valor de los bienes del que fuera portavoz de Ciudadanos y responsable del área de Infraestructuras, y actual diputado del PP en las Cortes Valencianas, se incrementó en 327.436 euros en el periodo de cuatro años. Por su parte, el también popular Morant, alcalde de Busot y director general de IFA, tuvo un aumento en sus bienes de 261.648 euros. Las deudas de Gutiérrez y Morant también fueron al alza, en un 335% y un 92%, respectivamente. Cierra el podio el socialista Millana, cuyo patrimonio se elevó 243.473 euros. Además, sus deudas no crecieron, sino que pasaron de 152.242 euros a 1.701 euros.

Tanto Gutiérrez como Morant señalan que su incremento patrimonial se debe a diferentes operaciones inmobiliarias que han hecho en los últimos años, mientras que Millana achaca la mejoría de su situación patrimonial a una herencia recibida. «Me he quitado un préstamo y me compré una vivienda en 2020 que tiene el valor catastral que tiene. No es que me dedique al mercado inmobiliario pero tengo propiedades. También han subido mis deudas. Y contaba con una renta», apunta Gutiérrez. En referencia a esto último, cabe recordar que el exportavoz de Cs en la Diputación también era concejal de Xixona y formaba parte, entre otros, de los consejos de diferentes entes vinculados a la institución provincial, como Suma, el Patronato de Turismo, la Caja Provincial o Geonet.

Comedido

En una línea similar a la de Gutiérrez se pronuncia Morant. «Mi patrimonio ha subido, pero me he endeudado. He comprado casas y he vendido otras, nada extraordinario. Mi vida es normal y mis bienes no son exagerados, soy comedido», asegura el alcalde de Busot, que encadena cinco mandatos en su municipio y que pasó doce años como diputado provincial. Por su parte, Millana indica que el motivo que le ha llevado a aumentar su patrimonio, a la vez que cancelaba casi en la totalidad su deuda, es una herencia de sus padres. «Tenía bastantes préstamos que he liquidado y he recibido inmuebles de mis padres, que fallecieron en el inicio del mandato», expresa el socialista.

Los siguientes

Al margen de este trío, los siguientes diez diputados que presentan una relación más favorable entre el incremento de su patrimonio y la cancelación de deuda son Sebastián Cañadas (PP), Miguel Ángel Sánchez (PP), Óscar Mengual (PSPV), Juan de Dios Navarro (PP), Ana Serna (PP), María Gómez (PP), Juan Bautista Roselló (PP), José Antonio Amat (PSPV), Isabel López (PSPV) y Bernabé Cano (PP). De todos ellos, en el actual mandato solo continúan en la Diputación los populares Navarro, Serna y Cano y los socialistas Amat y López. Cano, de hecho, es el diputado actual con un mayor patrimonio (810.063 euros), seguido por la vicepresidenta Serna (590.000 euros).

Para encontrar al expresidente de la Diputación, y actual jefe del Consell, Carlos Mazón (PP), en esta particular clasificación en la que se relacionan el patrimonio y la deuda hay que irse hasta el puesto número 14. Mazón entró con un patrimonio de 106.667 euros y salió con uno de 163.189 euros, mientras que sus deudas pasaron de 83.267 euros a 94.684 euros. En la lista le siguen Manuel Penalva (PSPV), Miguel López (PSPV), Mayte García (PSPV), Mari Carmen Jover (PP), Julia Parra (vicepresidenta de Cs, ahora en las filas del PP como su compañero Gutiérrez), Eduardo Dolón (PP), Patricia Macià (PSPV), Toni Francés (PSPV) y Fulgencio Cerdán (PSPV). Entre ellos, se encuentran casos que se salen de la tónica general, como los de Parra o Macià, que comenzaron el mandato con unos patrimonios muy inferiores a los del resto de sus compañeros, 1.500 euros y 8.000 euros respectivamente, y lo acabaron con un ligero aumento, pasando a 26.000 euros y 17.000 euros. Por su parte, los balances presentados por los que fueran portavoces de los grupos popular y socialista, Dolón y Francés, no destacan entre sus compañeros.

En la Diputación se dan cinco casos de diputados que presentan un balance negativo en relación con el patrimonio y las deudas que presentaban al principio y al final del mandato. Cuatro de ellos corresponden a representantes socialistas: Irene Navarro, Carolina Gracia, Joaquín Hernández y Eva Delgado. El quinto caso es el del exportavoz de Compromís, Gerard Fullana. El balance del exdiputado del PP Javier Sendra no aparece en la declaración, mientras que los también populares José Ramón González de Zárate y Teresa Belmonte se incorporaron a mediados de mandato.