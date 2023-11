Bizum se abre paso con fuerza en el pago de impuestos en la provincia de Alicante. Prueba de ello es el crecimiento que ha tenido la plataforma en la última campaña del IBI de Suma, organismo dependiente de la Diputación. El ente ha alcanzado una recaudación récord, superando el 92 % de los ingresos para los ayuntamientos. Entre los trámites no presenciales ha destacado especialmente el pago a través de Bizum, que ha tenido un crecimiento del 37,8 % con respecto al año pasado. Esta no es la única tecnología que abraza Suma para mejorar su eficiencia. Por ejemplo, ya era conocido el uso de drones para detectar irregularidades en el pago de impuestos, a través de fotos aéreas que permitieran descubrir fraudes en la ampliación de casas sin licencia. Ahora también se ha adentrado en el Metaverso, espacio virtual en el que ha abierto su primera oficina.

«Hay un incremento notable del uso de las herramientas digitales, sobre todo de la sede electrónica y del pago con Bizum, que se ha convertido en el medio de referencia», explica el director de Suma, José Antonio Belso, que cataloga como una «barbaridad» el incremento del 37,8 % que se ha producido de un año a otro. «La posibilidad de poder hacer fraccionamiento online, que hasta la fecha no se podía, también ha ayudado a crecer. Así como el fraccionamiento especial de 23 meses para los colectivos vulnerables», explica Belso al analizar otras de las claves que han posibilitado el récord de recaudación.

Servicios digitales

La ampliación de servicios digitales y una atención presencial más flexible han facilitado que el organismo haya recaudado 483,8 millones, lo que supone 4,1 más que el año pasado en la campaña del IBI y de otras tasas municipales, que se ha llevado a cabo en los 139 municipios de la provincia que tienen delegada la gestión y el cobro en el organismo de la Diputación. La estrategia de comunicación también se ajusta cada vez más a los perfiles de los contribuyentes, en lo que Belso señala como otro de los factores del buen rendimiento alcanzado.

Las innovaciones tecnológicas enfocadas en el contribuyente no se han detenido aquí. Prueba de ello es la apertura de una oficina tributaria en el metaverso, que ha generado un ambiente virtual de comunicación inspirado en el nuevo diseño de las oficinas tributarias, donde cualquier ciudadano puede recibir información personalizada en un contexto de total privacidad. «Es un espacio sin límites físicos o geográficos en el que el ciudadano interactúa con las personas que trabajan en Suma. Se trata de una herramienta que encaja en las estrategias de liderazgo en innovación y proximidad al ciudadano», asegura el director del organismo.

Lo único que no se puede hacer en el metaverso, de momento, es pagar, ya que su tecnología no garantiza la seguridad de los movimientos dinerarios. La primera oficina está ubicada en el entorno virtual de Benidorm y, posteriormente, irá rotando por otros grandes municipios de la provincia. «Estamos apostando igualmente por las herramientas de gamificación, con las que los jóvenes se manejan mejor, para que vayan familiarizándose con Suma como futuros contribuyentes que son», añade Belso antes de destacar el canal de difusión por WhatsApp y la atención por videollamada, también a través de la aplicación de mensajería, que se pondrá en marcha antes de que finalice el presente año. Para hacer uso de este servicio no será necesario un certificado digital o una clave. Se podrá acceder a él con el DNI.

Contribuyentes

El organismo de la Diputación ha facilitado el pago de tributos a cerca de 56.000 contribuyentes, el número más elevado en los últimos cinco años, concentrándose las solicitudes en recibos inferiores a 300 euros, que han crecido un 3,8 %, lo que se puede interpretar como que la crisis se ceba más con los colectivos vulnerables. Las mejoras funcionales y de usabilidad en las herramientas tecnológicas de Suma han permitido aproximarse a los 1,4 millones de acceso a la web, un 1,7 % más que el año pasado. Por su parte, el centro de atención al usuario ha dado respuesta a 110.000 llamadas y chats, que han sido contestados en castellano, valenciano e inglés.

Al respecto, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, destaca el esfuerzo que realiza Suma «para ofrecer las mejores herramientas tecnológicas y las máximas facilidades de pago» para hacer frente a las obligaciones fiscales. El dirigente popular también agradece a los ciudadanos «su elevada concienciación tributaria y compromiso con los ayuntamientos en un momento tan complicado».