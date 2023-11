Una vez más, buena parte de los problemas de la Vega Baja se resumen, primordialmente, en una palabra: mejores infraestructuras. Los alcaldes de los dos principales ciudades de la comarca, Eduardo Dolón, en Torrevieja; y Pepe Vegara, en Orihuela, pusieron en común durante en Foro Municipalismo, moderado por el subdirector de INFORMACIÓN Fernando Ramón, las necesidades y prioridades propias, pero también las ajenas, las que dan sentido a la comarca como un todo. El tema a debate era genérico: «Los retos de la Vega Baja» y es por ello que hubo un diálogo donde se partía de posiciones muy distintas porque mientras Orihuela es una ciudad con un potencial patrimonial único, aún por explotar en muchos aspectos, Torrevieja se encuentra en una transformación que verá la luz el próximo año con el nuevo puerto. Son alcaldes cuyos municipios son líderes en el mercado inmobiliario y recordaron que la Vega Baja es la quinta comarca en número de habitantes de toda la Comunidad Valenciana y lo que ayer reivindicaron para ellos, también lo hicieron para los otros 25 municipios «hermanos».

Principalmente, la CV-91 (desde Guardamar a Orihuela), la CV-95 (desde Torrevieja a Orihuela), la carretera nacional 332 por la costa (desde Pilar de la Horadada a Guardamar), que necesitan de mejoras que repercutirían al mismo tiempo en el resto de los municipios, y este fue un mensaje nítido y claro, pero que no es ni mucho menos la primera vez que se oía. Pero no solo se habló de comunicaciones por carretera, el tren de alta velocidad, respaldado por Vegara, y el de la costa, que Eduardo Dolón situó a medio plazo y admitió que no era un asunto que se fuera a discutir lo que resta de mandato, son necesidades si la Vega Baja quiere mantener el actual modelo de crecimiento y de consolidación del trabajo ya hecho.

Presente y futuro

La primera intervención fue la del alcalde de Orihuela, quien centró sus palabras en el presente y el futuro, pero con una dura crítica que arrastró a todas las obras y proyectos pendientes desde la DANA que arrasó buena parte de la comarca de la Vega Baja al romperse la mota del río Segura a la altura de Almoradí en septiembre de 2019. Frente a ello, Vegara abogó no solo por infraestructuras de transporte sino por una mayor competitividad que generará empleabilidad. El regidor recordó que la Vega Baja sigue siendo una comarca que precisa de inversiones millonarias que se siguen retrasando pese a la reivindicación constante.

Habló de conectar Orihuela y la comarca con el aeropuerto, como un primer paso con Madrid y con Europa, y todo ello, en su opinión, pasa por el desdoblamiento de vías de circulación que cruzan de parte a parte la comarca. Fue crítico con hechos como que Orihuela siga teniendo en la autopista Crevillent-Cartagena uno de los únicos peajes que quedan, lo que en su opinión son un lastre más para el mercado turístico y recordó el retraso en las infraestructuras hídricas prometidas desde hace cuatro años que les obligan, dijo, «a seguir mirando al cielo cada vez que llueve».

Ejes

Orihuela quiere configurar su futuro sobre varios ejes, donde la rehabilitación del centro se ha convertido en una obsesión para el regidor sin olvidarse del turismo y de las once banderas azules que ondean en sus playas y de la agricultura que permite a la comarca ser la huerta de Europa. El regidor oriolano fue muy incisivo en el tema de la CV-95, que es la principal vía de comunicación entre Orihuela y sus playas, lo que obliga a un trayecto de 40 minutos que dice debe resolverse de una vez por todas, haciendo suya una reivindicación muy habitual de todos los empresarios de la Vega Baja. Y se congratuló, en cambio, de la ampliación por fin del Hospital comarcal.

Eduardo Dolón puso blanco sobre negro a la hora de dar algunas cifras de la realidad de Torrevieja. Una ciudad que ha superado el pico de 550.000 habitantes el pasado verano, pero que sufre agravios y falta de inversión pública. De hecho, llegó a recordar una vez más cómo aún están pendientes de finalizarse las obras de compensación en la playa de Los Locos, prometidas por Acuamed, la empresa pública que construyó la desaladora más grande de Europa en su municipio. También dio algunos datos que explican la forma en la que está creciendo la ciudad de forma desorbitada, y puso como ejemplo el colegio número 14 que se ha creado y llenado en cuestión de meses, lo que obliga a la construcción de otro más, pero sobre todo recordó que la ciudad tiene en inversión cien millones de euros, de los cuales la mitad procede de la colaboración público-privada que van a transformar la fachada marítima con un nuevo puerto. Dolón aseguró que entre la primavera de 2024 y el final de año todo el proceso estará completado.

Vídeos

Tanto Orihuela como Torrevieja mostraron durante la exposición de los alcaldes imágenes de sus ciudades, realidades y proyectos en marcha. Orihuela centró en sus valores patrimoniales mientras que Torrevieja no dejó pasar el enorme rédito turístico que hace a sus 14 kilómetros de playas. En distintos momentos de la conversación entre los regidores cada uno mencionó las mismas palabras: calidad, eficiencia y movilidad referida a los servicios público que se prestan. En este sentido, Eduardo Dolón se refirió a la nueva contrata de basura, reconociendo que se estaba realizando una limpieza y recogida con vehículos de hace 15 años, impropios de una urbe turística de la que quieren ser modelo. Torrevieja tampoco se olvidó de que buena parte de la cultura y del ocio que pueden ofrecer tiene un público muy concreto, los residentes mayores e internacionales, a sabiendas que miles de extranjeros, pero también españoles, han establecido su residencia permanente en el municipio y demandan, junto a las playas, los servicios y las suaves temperaturas de los meses más fríos del año, una oferta que les entretengan. Dolón también se refirió a las Salinas de Torrevieja, a la mejora del transporte urbano y a los espacios naturales.

Museo de la Sal

Al museo del Mar y de la Sal, que es una apuesta personal, y a las políticas para la discapacidad. Tuvo críticas para el anterior gobierno de la Generalitat, cuando intentó colocar un Centro de Menores que nunca estuvo previsto en el municipio y, principalmente, a la reversión del departamento de salud, que gestionaba el grupo Ribera, y cuya desaparición por el gobierno del Botànic ha supuesto, dijo, una merma en la calidad asistencial.