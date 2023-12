¿Por qué se ha producido el cambio?

Es por una cuestión territorial. La portavoz ha sido alicantina durante más de cuatro años y ahora se pasa a Valencia para dar el peso que le corresponde. La decisión la ha tomado la dirección nacional. Han sido años muy intensos.

¿Dan por amortizada a la provincia de Alicante?

Hasta ahí ya no llego. Me han dicho que es una cuestión territorial para dar más peso a Valencia. El comunicado que ha hecho Vox es muy escueto y a mí no me han dado más explicaciones. Soy una soldado y punto. No tendría problema en decir más si lo supiera. José María Llanos tampoco ha manifestado nada más.

¿Es una represalia por su apoyo a Ortega Smith y el ascenso del sector ultrarreligioso?

Para nada y, además, siempre he estado y voy a estar donde el partido considere que soy más útil.