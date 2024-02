No comprar el "marco ideológico de la izquierda". Es uno de los motivos que el vicepresidente primero del Consell y responsable de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha esgrimido para desmarcarse de la campaña Orgull Comunitat lanzada por el Ejecutivo autonómico en Fitur y promocionada este fin de semana por Carlos Mazón y Susana Camarero para promocionar la Comunitat Valenciana al colectivo LGTBI. "No nos sumamos a ella", ha remarcado en una comparecencia del máximo responsable de Vox en el Gobierno valenciano.

"En esta comunidad no existe un problema de discriminación ni de tolerancia, no le vamos a comprar el marco ideológico a la izquierda que solo nos puede traer efectos perniciosos como la ley del solo sí es sí", ha justificado Barrera junto a la consellera de Justicia, Elisa Núñez, también de Vox. Es la primera acción del Consell ante la que el dirigente de Vox se ha desmarcado públicamente respecto de sus socios del PP aunque ha insistido en que "no supone ninguna crisis".

Barrera ha explicado que su posicionamiento en contra no supondrá nada a efectos prácticos puesto que la campaña está impulsada por Igualdad, departamento que dirige la vicepresidenta segunda del Consell, Susana Camarero, del PP, de la que ha asegurado que respeta su "autonomía". No obstante, ha indicado que los representantes de Vox en el Ejecutivo autonómico no se suman a esta campaña y que por ello muestran sus opiniones en la declaración pública.

"Declaración de intenciones"

"Queríamos hacer una declaración de intenciones y mostramos nuestra discrepancia", ha remarcado el dirigente de Vox quien ha añadido que PP y Vox "somos socios, pero no el mismo partido" y que por ello mantienen "diferencias". Así, ha asegurado que pese a que la campaña se presentó en Fitur (y se informó el fin de semana a través de una nota de prensa después del BenidormFest) ha convocado la comparecencia este martes porque nadie le había informado de ella. "Lo lógico y correcto es que todo se hable y después puede haber diferencias", ha indicado.

Según explicaron el pasado fin de semana Mazón y Camarero, el objetivo de la campaña 'Orgull Comunitat' es "visibilizar y celebrar la diversidad y promover una sociedad en la Comunitat Valenciana inclusiva y respetuosa". Sin embargo, Barrera ha mostrado su postura contraria a "colectivizar" y ha defendido que los mensajes han de ser "para todos, no para unos cuantos". "No estamos en eso", ha incidido al tiempo que ha evitado señalar si ha trasladado al 'president' sus discrepancias. "Pero las declaraciones son públicas", ha agregado.