Primera sesión de control del año en las Corts al president Carlos Mazón. El parlamento valenciano ha recuperado este miércoles su actividad con un pleno en el que por primera vez tras nueve años todos los portavoces de los grupos políticos son hombres y en el que se convalidará el decreto de rebaja de precios en el transporte público hasta el mes de junio. La sesión ha estado marcada por los ataques de la oposición a los "impagos masivos" del Consell y por el desmarque que el vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, había realizado 24 horas antes ante la campaña turística del Ejecutivo valenciano en favor del colectivo LGTBI y que Mazón tildó de "opinión personal".

La izquierda, que ya reclamó al jefe del Consell el cese de Barrera este martes, no ha tardado en pasar al ataque por este asunto y ha exigido a Mazón que se aleje de las palabras del dirigente de Vox, que según PSPV y Compromís no son una "opinión personal" sino declaraciones "de odio" y "homófobas". Según ha dicho Rosa Peris, una "opinión personal es si la tortilla de patata es mejor con o sin cebolla", pero oponerse a esta campaña es "política". "No tiene usted a un verso suelto en su Consell, tiene a la extrema derecha", ha resumido la socialista.

El jefe del Consell, sin embargo, ha cedido el micrófono a la vicepresidenta segunda, Susana Camarero, cuya conselleria está al frente de la campaña cuestionada por Barrera. Ni el vicepresidente primero ni ningún conseller de Vox ha tomado la palabra durante toda la sesión de control.

De esta forma, Camarero ha admitido "discrepancias" en el seno del Gobierno valenciano, las cuales ha enmarcado en la normalidad. "Las mismas que en el Botànic", ha señalado antes de remarcar una diferencia: "Aquí se producen de otra forma, con lealtad", ha dicho la vicepresidenta.

Sobre el asunto concreto, Camarero ha sostenido que a la oposición "no le importa la opinión de Barrera" sino el contenido de la campaña, que a su juicio "demuestra que la bandera de la diversidad no es propiedad de la izquierda". La titular de Servicios Sociales ha defendido esa apuesta del Consell por las políticas LGTBI, "trabajando en su conjunto para todos y todas, sin ideologías", ha incidido.

Camarero ha defendido que esa opinión es compartida por la propia comunidad LGTBI y ha insistido en que ese es el motivo por el que la oposición carga contra la iniciativa. "El Consell trabaja para todos, haciendo una campaña sobre una comunidad moderna y diversa. El colectivo está encantado de cómo trabaja este Consell. Han perdido la bandera y eso es lo que les molesta. Su superioridad moral les ha hecho creer que el tema era solo suyo. Vamos a cuidar la diversidad sin sectarismos ni ideología".

Mazón contra los impagos

Mazón ha asumido en primera persona la labor de repeler los ataques de PSPV y Compromís sobre las incidencias registradas en varias áreas de la Generalitat para abonar la dependencia, los pagos de farmacia o las nóminas de trabajadores sustitutos o de Educación. Desde la tribuna, el jefe del Consell ha repasado los pagos efectuados a finales de enero, dando por resueltos los problemas. "Puntito en la boca", le ha espetado Camarero al síndic socialista, José Muñoz.

Además de por esa "gestión indefendible" de los abonos de nóminas y por sus escasas visitas a las Corts, el portavoz del PSPV ha acusado a Mazón de "presionar a los medios de comunicación". Los socialistas han suministrado un vídeo en el que el jefe del Consell se queja a unos trabajadores de À Punt del espacio que se le asigna en los informativos de la televisión pública valenciana.

Mazón ha sobrevolado ese tema y ha insistido en mostrar un perfil conciliador ante la oposición, a quien ha vuelto a ofrecer "pactos" sobre financiación (con especial énfasis en el fondo de nivelación al que el president ha arrastrado a Vox), renovables, cerámica o para renovar los órganos estatutarios. "¿Qué nuevo PSOE nos vamos a encontrar?", ha dicho hilando esa propuesta con el momento orgánico que atraviesa el PSPV.

Camarero también ha atacado a los socialistas por ese flanco ante una pregunta de su diputada Mercedes Caballero que la popular no ha entendido. "Entiendo que están en un momento interno que les hierve la sangre, por eso de que 'o me pongo en la foto o no salgo'. Reorganícense y vengan a ser una oposición útil", ha sentenciado.