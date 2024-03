Irene Montero carga contra Sánchez antes del carrusel electoral

La exministra y candidata de Podemos a las próximas elecciones europeas, Irene Montero, quedó fascinada en su visita a las Fallas por el lobo de la falla Borrull-Socors, una de las propuestas más impactantes de los monumentos experimentales de este año. Un lobo majestuoso y fiero. Un lobo hecho de la paja recolectada por los propios falleros. Un lobo vegetal que anima a proteger el planeta, la vida sostenible y l’Albufera.

“Meterse en la boca del lobo”. Con esa metáfora, trasladada por el presidente de la comisión, se quedó Montero. “Meterse en la boca del lobo como una reivindicación que me parece muy necesaria: de la valentía, de no conformarse, y cuando las cosas se ponen difíciles, atreverse; no conformarse con que las cosas se queden como están cuando son injustas y atreverse, tener valentía para conquistar derechos y cambiar todo lo que debe ser cambiado”, reflexionó la dirigente ante los medios.

Podría decirse que Podemos está también en ‘la boca del lobo’. El lobo del bipartidismo, que sigue recuperando terreno. El de la polarización en torno a Pedro Sánchez como referente de izquierda. El lobo de la fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE y sus pobres resultados electorales. Contra esos nubarrones en su horizonte trata de rebelarse Podemos con lo que le queda. Por eso, busca reconectar con el espíritu de 2011. Y por eso hoy, ante el carrusel electoral que terminará en las europeas en junio, el centro de sus críticas es el socio mayoritario del Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez.

PP y PSOE en el 'Y tú más'

La candidata morada, preguntada por la situación de Díaz Ayuso, acabó cargando también contra los socialistas. Ayuso, dijo, "es seguramente la mejor representante del PP", y este partido "solo sabe estar en las instituciones de una forma, que es robando, a través de la corrupción". Pero añadió: “Lo que urge es no permitir que vuelva el bipartidismo. En España ahora tenemos un gobierno que no gobierna, que solo habla de amnistía y de corrupción, y un tipo de debates que nos recuerda mucho a 2011, al momento en que el bipartidismo lo podía todo. Creo que eso es lo que piensa la gente cuando ve al PP y al PSOE decirse ‘y tú más’ por la corrupción. Frente a eso, lo que necesita España es unas instituciones limpias de corrupción, que devuelvan lo robado quienes se lo han llevado crudo y que podamos seguir defendiendo unas instituciones que se dedican a cuidar los servicios públicos, a defender la paz, a defender el feminismo y a avanzar en derechos. Para eso vamos a trabajar en Podemos”, señala Montero, que este lunes ha realizado una visita exprés a las Fallas: primero a la Nova d’Orriols, centra en los derechos LGTBi, y a continuación a Borrull, donde ha atendido a los medios. La dirigente morada también se mostró muy crítica con las últimas declaraciones de la ministra de Defensa acerca de la guerra de Ucrania: "Es tremendamente irresponsable mentirle a la ciudadanía haciendo ver que la guerra es inevitable, que la escalada bélica es inevitable y defendiendo el aumento del gasto miliar y esa escalada bélica".

Preguntada por la posibilidad de pactos a la izquierda del PSOE, tras los últimos resultados electorales en 2023 o más recientemente en Galicia, Montero no se mojó, y reivindicó el legado de Podemos como motor electoral: “Es bueno para España que pasen cosas aunque el PP no quiera y aunque el PSOE no quiera. Y cuando Podemos gobierna pasan cosas como la ley Trans, la ley de Vivienda, la intervención del mercado de la energía, la subida del SMI… Siempre nos habían dicho que serían imposibles y no solo eran posibles sino que eran buenas para la gente. Creo que esa la reflexión que nos impulsa a volver a poner en pie una fuerza de transformación en España”, reflexionó.

En este sentido, criticó la actuación del Gobierno y de Sánchez: "A mí no me gusta una situación como la actual en que se han comprometido las posibilidades de transformación y en el que hay un gobierno en el que solamente manda Pedro Sánchez, que además está jugando al 'y tú más' con el PP como en los peores momentos del bipartidismo y que, en definitiva, no gobierna y que solo habla de amnistía y de corrupción, pero no de vivienda, que es la principal fuente de desigualdad en España o de derechos feministas o de servicios públicos. Debemos recuperar la posibilidad de transformar y a eso vamos a entregar el cuerpo y alma en las proximas citas electorales".