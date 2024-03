Montero exige al PP una postura "única" en toda España para poder reformar el modelo de financiación

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido la necesidad de un nuevo modelo de financiación, ya que el actual lleva una década caducado. Eso sí, lo ha hecho derivando la mirada hacia el PP. "El modelo de financiación castiga a esta comunidad. El nuevo modelo debe mirar al mediterráneo para que esta tierra tenga los recursos necesarios. Me lo habéis escuchado y me parece correcto que se tire el guante al Ministerio de Hacienda para la reforma del modelo de financiación. Pero quiero decir algo alto y claro: 'Estamos preparados para abordar el debate del modelo, pero necesitamos que el PP tenga posición única", ha señalado la ministra en su intervención durante la primera jornada oficial del Congreso extraordinario del PSPV, que se está celebrando en Benicàssim, en el que ya ha sido proclamad oficialmente Diana Morant como nueva secretaria general de la federación valenciana.

La también vicepresidenta primera del Ejecutivo de Sánchez ha lamentado que los populares no pusieran sobra la mesa una propuesta de modelo de financiación en la reciente reunión en Córdoba, donde barones como Mazón firmaron una declaración con las líneas estratégicas de actuación en asuntos clave para el futuro de España. "Mazón debe dar explicaciones de por qué pasaron de puntillas con el modelo de financiación en esa reunión en Córdoba. No se atrevieron a proponer un modelo. El PP no puede hacer un discurso aquí, con Mazón, otro en Madrid y otro en Andalucía", ha criticado Montero, en respuesta a uno de los asuntos que ha sido hilo conductor en las intervenciones previas, tanto de los sindicatos invitados al congreso, como del propio Ximo Puig, en su último discurso como líder del PSPV. "Ya hablaremos de las reglas fiscales, ojalá Europa me deje". Esa, en el epílogo de sus palabras, ha sido la contestación de Montero al "tirito", como ella misma lo ha calificado, del presidente del Congreso, Jordi Mayor, alcalde de Cullera, quien en la presentación de la ministra ha hecho un alegato como voz de los munícipes: "Desde los ayuntamientos, por favor, suspended la regla de gasto para poder usar los remanentes".

En su intervención, Montero no solo ha cargado contra Mazón por su supuesta falta de peso en el PP, al no imponer como propuesta el mejor modelo para los intereses de la Comunitat Valenciana, sino que también ha reprochado al jefe del Consell su alianza con la ultraderecha: "Es impresentable los primeros meses de gobierno con Mazón y su alianza con la ultraderecha. Las mujeres vivimos con más temor la llegada de estas fuerzas porque perdemos visibilidad, empoderamiento y poder. También hay preocupación en los colectivos LGTBI, porque son objeto de persecución. Mazón va a entregar lo que haga falta para seguir en el Palau: los derechos de las mujeres, los trabajadores...".