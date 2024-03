Orihuela, El Campello y la Conselleria de Innovación, los que menos colaboran con el Síndic

Al margen de denunciar que «la Administración sigue siendo hostil a la ciudadanía» y de considerar alarmante el aumento en 5.000 personas en la lista de espera en la dependencia, el informe anual del Síndic de Greuges, presentado este miércoles por Ángel Luna en las Cortes Valencianas, también ha servido para señalar a las administraciones que menos colaboración ofrecen. Entre ellas se encuentran los ayuntamientos de Orihuela y El Campello y la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, cuya sede se encuentra en la provincia de Alicante.

La ley del Síndic de Greuges define la negativa a colaborar cuando, en los plazos establecidos, se producen hechos como no facilitar la información o la documentación que se requiere, no dar respuesta a requerimientos vinculados a sugerencias formuladas desde la institución o no atender, pese a haberlas aceptado, las recomendaciones efectuadas. En este sentido, en el informe anual correspondiente al pasado 2023, en lo que hace referencia a las consellerias, se distingue entre dos periodos, desde el 1 de enero al 19 de julio, cuando se produzco el cambio de gobierno en el Consell, con la entrada del Partido Popular y Vox, y desde esta fecha hasta el 31 de diciembre. En esta segunda mitad del año, según el informe, la Conselleria de Innovación no ha colaborado con siete de las catorce quejas recibidas, es decir, con el 50 %.

Peor parados

En cuanto a los ayuntamientos de la provincia que peor parados salen en el informe del Síndic son los de Orihuela y El Campello. Todo ello teniendo en cuenta que hayan recibido un volumen de quejas considerable y que tengan una población superior a los 20.000 habitantes, ya que los consistorios de menor tamaño cuentan con menos recursos para hacer frente a los trámites administrativos. En este contexto, Orihuela y El Campello, municipios en los que la Alcaldía está en manos del Partido Popular, han dado respuesta a, aproximadamente, un tercio de las críticas que les ha trasladado el Síndic.

Orihuela ha recibido un total de 19 quejas, de las que ha dado respuesta a seis y ha dejado de colaborar en trece. Por lo tanto, su porcentaje de colaboración se queda en el 31,58 % de los casos. Las cifras que presenta El Campello son similares en este sentido. El número de quejas recibidas es mayor, ya que se sitúa en 27. De ellas, ha colaborado con 9 y no lo ha hecho en 18, un tercio exacto, es decir un 33,33 %. Hay otros municipios con unos números más bajos, como son los de Catral, Redován, San Miguel de Salinas, Monóvar y Cocentaina. En todos estos casos hay que tener en cuenta que su población es inferior, situándose en 12.000 personas en el municipio que más tiene, y que las quejas que han recibido la mayoría de ellos son pocas.

Siguiendo con los ayuntamientos alicantinos que aparecen reflejados en el informe elaborado por Luna, tras los casos ya mencionados de Orihuela y El Campello, los siguientes en aparecer en función del porcentaje de respuesta a las quejas que han recibido son los de Elda (40 %), Finestrat (50 %), La Nucia (50 %), Pinoso (50 %), Rojales (50 %), La Vila Joiosa (57,14 %), Aspe (57,14 %), Novelda (57,14%), Teulada (62,5 %), San Vicente del Raspeig (63,64 %), Sant Joan d’Alacant (64,29 %), Mutxamel (66,67 %), Torrevieja (68 %), Alicante (69,57 %), Benidorm (70 %), Xàbia (70 %), Calp (80 %), Monforte del Cid (81,25 %) y Alcoy (88,89 %).

El informe del Síndic también recoge el comportamiento mostrado por las diputaciones de la Comunidad Valenciana, las tres gobernadas por el PP. En el caso de la de Alicante, ha recibido nueve quejas y ha colaborado con siete de ellas, lo que supone un porcentaje del 77,78 %. La de Valencia ha recibido once quejas y ha colaborado en nueve (81,82 %).

El Consell defiende las mejoras en dependencia Un día después de que el informe del Síndic de Greuges, Ángel Luna, pusiera de manifiesto el aumento de las listas de la dependencia, el Consell salió este jueves a defender que se ha revertido la situación y culpó al Botànic de la herencia, asegurando que el anterior gobierno dejó un sistema «colapsado y sin crédito». La defensa del Consell llegó a través de la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, que informó que en el último mes se ha reducido en un 10 % la lista de espera de la depedencia, revirtiendo de esta forma la situación dejada por el Botànic. Según los datos que compartió Camarero, desde el pasado mes de agosto se han resuelto 21.288 expedientes y se han abonado 347 millones de euros. La vicepresidenta también indicó que la Comunidad Valenciana supera ya las 150.000 personas atendidas en el sistema de dependencia. Luna, por su parte, ha advertido que abrirá una queja de oficio si los datos de la Comunidad Valenciana en la lista de espera de la dependencia correspondientes a marzo, que se conocerán en abril, no revienten el incremento que se experimentó en el último semestre del pasado año. Camarero recordó este jueves que, en el mes de mayo de 2023, el Botànic paralizó las ampliaciones de crédito necesarias para la resolución de expedientes, provocando un «colapso del sistema».

